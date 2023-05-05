ديلي ميل: برايتون حدد سعر التخلي عن ماك أليستر

الجمعة، 05 مايو 2023 - 11:32

كتب : FilGoal

أليكسيس ماك أليستر - برايتون ومانشستر يونايتد

حدد برايتون مطالبه للتخلي عن خدمات نجمه الأرجنتيني الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر خلال هذا الصيف.

ويمتد تعاقد ماك أليستر مع برايتون حتى صيف عام 2025 ويمكن مده لعام آخر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن برايتون حدد 60 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل ماك أليستر.

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وتتنافس مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول على ضم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب خط وسط برايتون.

وفقا لما ذكرته قناة "تي واي سي" الأرجنتينة في تقرير سابق لها فإن ناديين من بين هؤلاء الثلاثة اتخذا بالفعل خطوات من أجل التفاوض مع اللاعب.

وأوضح التقرير أن والد اللاعب والذي يقوم بدور وكيله بدأ يستكشف أفضل الاختيارات لنجله.

اللاعب صاحب الـ24 عاما انضم إلى برايتون في عام 2019 قادما من أرجنتينيوس جونيورز ثم أعير لناديه مجددا قبل الانتقال معارا لبوكا جونيورز.

ومنذ بداية عام 2020 أصبح ماك أليستر لاعبا أساسيا في صفوف برايتون.

وخاض اللاعب الأرجنتيني مع برايتون الموسم الجاري 34 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 11 هدفا وصنع هدفين.

وكان ماك أليستر أحد اللاعبين الذين ساهموا في تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022.

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