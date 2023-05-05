مواعيد مباريات الجمعة 5 مايو - كأس السوبر المصري.. ومواجهة صعبة للأهلي في الـ "BAL"

الجمعة، 05 مايو 2023 - 10:23

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

تقام اليوم مباراة كأس السوبر المصري والتي ستجمع بين الأهلي وبيراميدز، كما تستأنف مباريات دوري الدرجة الثانية المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

كأس السوبر المصري

أخبار متعلقة:
برزنتيشن تكشف الموعد المحتمل لبطولة السوبر الجديدة.. واحتمالية إقامة نسخة إضافية سباليتي: مشاعر مدينة بأكملها تثقل كاهلك.. لقب الدوري من أجلكم كرة يد – علي زين: أعرف مدرب الأهلي جيدا.. وأتمنى الاعتزال في النادي رئيس نابولي عقب تحقيق لقب الدوري: نريد أن نفوز مجددا.. ونفتقد أبطال أوروبا

بيراميدز × الأهلي.. 7:30 - أون تايم سبورتس 1 و2.

الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL

بترو دي لواندا × الأهلي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الألماني

ماينز × شالكه.. 9:30.

دوري الدرجة الثانية المصري

الفيوم × الألومونيوم.. 4:30.

السكة الحديد × النصر.. 4:30.

وادي دجلة × الإعلاميين.. 4:30.

منتخب السويس × الترسانة.. 4:30.

المصرية للاتصالات × القناة.. 4:30.

كهرباء الإسماعيلية × الإنتاج الحربي.. 4:30.

إيسترن كومباني × بورتو السويس.. 4:30.

العبور بالقليوبية × زد.. 4:30.

بتروجت × المستقبل سبورت.. 4:30.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الأهلي بيراميدز كأس السوبر المصري
نرشح لكم
برزنتيشن تكشف الموعد المحتمل لبطولة السوبر الجديدة.. واحتمالية إقامة نسخة إضافية لأول مرة.. فيوتشر وفاركو يتعادلان سلبيا أبو جبل يمنع المقاولون العرب من كسر سلسلة اللافوز ويخطف نقطة لـ البنك الأهلي انتهت الدوري المصري - فيوتشر (0) (0) فاركو.. تعادل سلبي التشكيل – مروان محسن يقود فيوتشر أمام رباعي وسط لفاركو شوط المدربين ينصر النحاس.. طلائع الجيش ينتصر بريمونتادا على حرس الحدود المصري يغرم إبراهيم حسن ويمنعه من الظهور الإعلامي.. ورفض استقالة كامل أبو علي مؤتمر رموز الزمالك – عن اتخاذ الإدارة للقرار الصحيح بالاعتذار عن السوبر.. وكرامة النادي
أخر الأخبار
بظهور صلاح.. ليفربول يعلن قميصه لموسم 2023/2024 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير سعودي: موعد إعلان الهلال التعاقد مع ميسي.. وعائق وحيد 28 دقيقة | ميركاتو
مواعيد مباريات الجمعة 5 مايو - كأس السوبر المصري.. ومواجهة صعبة للأهلي في الـ "BAL" 57 دقيقة | الكرة المصرية
برزنتيشن تكشف الموعد المحتمل لبطولة السوبر الجديدة.. واحتمالية إقامة نسخة إضافية 10 ساعة | كأس السوبر المصري
سباليتي: مشاعر مدينة بأكملها تثقل كاهلك.. لقب الدوري من أجلكم 10 ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس نابولي عقب تحقيق لقب الدوري: نريد أن نفوز مجددا.. ونفتقد أبطال أوروبا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد – علي زين: أعرف مدرب الأهلي جيدا.. وأتمنى الاعتزال في النادي 10 ساعة | كرة يد
كرة يد - خبر في الجول.. اتفاق بين الزمالك والإفريقي لاستعارة أسامة الرميكي وموقف الجزيري 10 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 3 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 4 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر