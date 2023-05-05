مواعيد مباريات الجمعة 5 مايو - كأس السوبر المصري.. ومواجهة صعبة للأهلي في الـ "BAL"

تقام اليوم مباراة كأس السوبر المصري والتي ستجمع بين الأهلي وبيراميدز، كما تستأنف مباريات دوري الدرجة الثانية المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

كأس السوبر المصري

بيراميدز × الأهلي.. 7:30 - أون تايم سبورتس 1 و2.

الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL

بترو دي لواندا × الأهلي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الألماني

ماينز × شالكه.. 9:30.

دوري الدرجة الثانية المصري

الفيوم × الألومونيوم.. 4:30.

السكة الحديد × النصر.. 4:30.

وادي دجلة × الإعلاميين.. 4:30.

منتخب السويس × الترسانة.. 4:30.

المصرية للاتصالات × القناة.. 4:30.

كهرباء الإسماعيلية × الإنتاج الحربي.. 4:30.

إيسترن كومباني × بورتو السويس.. 4:30.

العبور بالقليوبية × زد.. 4:30.

بتروجت × المستقبل سبورت.. 4:30.

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