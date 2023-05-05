سباليتي: مشاعر مدينة بأكملها تثقل كاهلك.. لقب الدوري من أجلكم

ظهر لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي متأثرا عقب التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في التاريخ.

وتوج نابولي بلقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه بعد 33 عاما من الغياب. (طالع التفاصيل)

وقال سباليتي عبر شبكة "دازن" الإيطالية": "رؤية نابولي سعداء أهم عاطفة بالنسبة لي، كانت المشكلة هي الوصول لهذه النقطة، مشاعر مدينة بأكملها تثقل كاهلك، هناك أشخاص هنا سيتمكنون من تجاوز اللحظات الصعبة في حياتهم لأنهم يتذكرون هذه اللحظة. هؤلاء الناس يستحقون كل الفرح".

وأضاف الإيطالي: "أسمع المدربون يقولون إن هذا هو موسمنا الثالث فقط معا، لكن الضغط مستمر للفوز. كان هدفنا الأساسي هو الحفاظ على مكان في دوري أبطال أوروبا".

وأتم "يجب أن أهدي هذا اللقب للاعبين، الذين استحقوا هذه الفرحة. ولجميع مشجعي نابولي، هذا لكم وأخيرا لكل أولئك الذين يعملون داخل نابولي، إلى طاقمي، وجينتيولي المدير الرياضي. وماتيلد ابنتي. بطبيعة الحال، عائلتي كلها دفعتني للأمام. أصدقائي وأخي مارسيلو".

وظهر سباليتي متأثرا في النهاية خاصة أن شقيقه توفى منذ 4 سنوات.

وسيعود لاعبو نابولي غدا الجمعة للمدينة من أجل خوض لقاء فيورنتينا يوم الأحد المقبل على ملعب دييجو أرماندو مارادونا رفقة جماهيرهم.









































نابولي حقق لقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه بعد موسمي 1986-87 و1989-90.

احتاج نابولي لنقطة واحدة من مباراته ضد أودينيزي في ملعب نيو فريولي وحصدها ليصبح بطل إيطاليا رسميا قبل 5 جولات على النهاية.

33 عاما من الغياب عن التتويج عرفت الكثير لجنوب إيطاليا، في موسم 1997-98 هبط نابولي للدرجة الثانية ثم عاد مجددا بعد موسمين وسط الكبار ولم يستمر سوى موسم واحد.

وبسبب مشاكل مالية تراجع الفريق للدرجة الثالثة حتى عاد للدوري الإيطالي مجددا موسم 2007-08.

احتل وصافة موسمي 2012-2013 و2015-16، لكن في موسم 2017-18 كان نابولي أقرب من ذي قبل من التتويج بلقب الدوري الإيطالي لكن خسر الصراع لصالح يوفنتوس في الأنفاس الأخيرة رغم حصد 91 نقطة.

ظل نابولي ينافس لكنه احتاج لموسم استثنائي من أجل حصد لقب الاسكوديتو (لقب الدوري بالإيطالية) أخيرا.

بنهاية الموسم الماضي رحل أغلب عناصر نابولي الرئيسية التي كانت تنافس على لقب الدوري منذ 5 مواسم رفقة ماوريسيو ساري.

كاليدو كوليبالي صوب تشيلسي وفابيان رويز صوب باريس سان جيرمان ولورينزو إينسيني صوب تورنتو الكندي ودريس ميرتينز الهداف التاريخي صوب جالاتاسراي التركي، وفوزي غلام.

استمر لوتشيانو سباليتي في منصب المدير الفني وتعزز قوة الفريق بتعويض الراحلين فانضم الكوري الجنوبي كيم مين جاي المُلقب بـ "الدبابة" والجورجي خيفتشيا كفاراستيخليا الذي أصبح "كفاردونا" في الجنوب بفضل مهاراته وتألقه الاستثنائي وترنح المدافعين أمامه.

أصبح النيجيري فيكتور أوسيمين بفضل قناعه مهاجما يهابه الجميع في أوروبا وليس إيطاليا فقط، يتصدر ترتيب هدافي الدوري وإن حصد الجائزة سيصبح أول إفريقي يحقق لقب هداف الدوري الإيطالي في التاريخ.

انضم أيضا فرانك أنجوسيا وماتياس أوليفيرا وجياكومو راسبادوري وجيوفاني سيميوني وتانجي ندومبيلي ليكملوا مجموعة الأبطال بقيادة أليكس ميريت وجيوفاني دي لورينزو وأمير رحماني وإيلف إلماس وبيتور زيلينسكي وستانيسلاف لوبوتكا.

إذا سنحت لك الفرصة فسترى شوارع جنوب إيطاليا كلها تتزين بتشكيل نابولي في الشرفات أو معلقة في الشوارع.

لم يفرط نابولي في الصدارة منذ الجولة السابعة وظل متمسكا بها بفضل 15 جولة أولى دون خسارة منها 13 متتالية.

ورغم السقوط ضد إنتر في أول مباراة بعد كأس العالم إلا أن 8 انتصارات أحبطت المنافسين فأصبحوا يتساقطون واحدا تلو الآخر معلنين الاستسلام للمنافسة ليأتي يوم تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي، فهل فاتك أي شيء؟