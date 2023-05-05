رئيس نابولي عقب تحقيق لقب الدوري: نريد أن نفوز مجددا.. ونفتقد أبطال أوروبا

يضع أورويليو دي لاورينتيس مالك نادي نابولي على لقب دوري أبطال أوروبا بعدما حقق لقب الدوري الإيطالي.

وتوج نابولي بلقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه بعد 33 عاما من الغياب. (طالع التفاصيل)

وقال دي لاورينيتس لشبكة "دازن" الإيطالية: "كنتم تقولون لي نريد الفوز، وفزنا، انتصرنا سويا، ويوم الأحد ضد فيورنتينا الجميع سيتواجد من أجل الحفلة الكبيرة شكرا للجميع".

ثم أضاف من ملعب دييجو أرماندو مارادونا: "اليوم نتوج بلقب غائب منذ 33 عاما، عند وصولي قلت إننا سنأخذ 10 سنوات للوصول لأوروبا وفعلنا ذلك مبكرا، ثم قلت بعد 10 سنوات وسنحقق لقب الاسكوديتو وفعلناها بعد عامين".

وأردف "الآن نريد أن نفوز مجددا ومجددا ومجددا، وبالطبع نفتقد دوري أبطال أوروبا".

وتابع "هذا الفريق تسلح بالمسؤولية وأردنا مجموعة تستطيع خوض الرحلة وليس بشكل فردي".

وعن مستقبل لوتشيانو سباليتي أجاب: "المشروع لن يتوقف، هذه نقطة بداية بالنسبة لي وليس وصول، سنواصل الموسم المقبل مع سباليتي".

وعمن أراده أن يتوج بلقب الدوري من لاعبي الفريق السابقين أجاب: "كافاني ولافيتيزي وكوالياريلا وإيجوايين، اعتقد أننا بنينا فكرة التتويج طيلة هذه السنوات، وكما يقول الفرنسيون (لست نادما على شي)".









































نابولي حقق لقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه بعد موسمي 1986-87 و1989-90.

احتاج نابولي لنقطة واحدة من مباراته ضد أودينيزي في ملعب نيو فريولي وحصدها ليصبح بطل إيطاليا رسميا قبل 5 جولات على النهاية.

33 عاما من الغياب عن التتويج عرفت الكثير لجنوب إيطاليا، في موسم 1997-98 هبط نابولي للدرجة الثانية ثم عاد مجددا بعد موسمين وسط الكبار ولم يستمر سوى موسم واحد.

وبسبب مشاكل مالية تراجع الفريق للدرجة الثالثة حتى عاد للدوري الإيطالي مجددا موسم 2007-08.

احتل وصافة موسمي 2012-2013 و2015-16، لكن في موسم 2017-18 كان نابولي أقرب من ذي قبل من التتويج بلقب الدوري الإيطالي لكن خسر الصراع لصالح يوفنتوس في الأنفاس الأخيرة رغم حصد 91 نقطة.

ظل نابولي ينافس لكنه احتاج لموسم استثنائي من أجل حصد لقب الاسكوديتو (لقب الدوري بالإيطالية) أخيرا.

بنهاية الموسم الماضي رحل أغلب عناصر نابولي الرئيسية التي كانت تنافس على لقب الدوري منذ 5 مواسم رفقة ماوريسيو ساري.

كاليدو كوليبالي صوب تشيلسي وفابيان رويز صوب باريس سان جيرمان ولورينزو إينسيني صوب تورنتو الكندي ودريس ميرتينز الهداف التاريخي صوب جالاتاسراي التركي، وفوزي غلام.

استمر لوتشيانو سباليتي في منصب المدير الفني وتعزز قوة الفريق بتعويض الراحلين فانضم الكوري الجنوبي كيم مين جاي المُلقب بـ "الدبابة" والجورجي خيفتشيا كفاراستيخليا الذي أصبح "كفاردونا" في الجنوب بفضل مهاراته وتألقه الاستثنائي وترنح المدافعين أمامه.

أصبح النيجيري فيكتور أوسيمين بفضل قناعه مهاجما يهابه الجميع في أوروبا وليس إيطاليا فقط، يتصدر ترتيب هدافي الدوري وإن حصد الجائزة سيصبح أول إفريقي يحقق لقب هداف الدوري الإيطالي في التاريخ.

انضم أيضا فرانك أنجوسيا وماتياس أوليفيرا وجياكومو راسبادوري وجيوفاني سيميوني وتانجي ندومبيلي ليكملوا مجموعة الأبطال بقيادة أليكس ميريت وجيوفاني دي لورينزو وأمير رحماني وإيلف إلماس وبيتور زيلينسكي وستانيسلاف لوبوتكا.

إذا سنحت لك الفرصة فسترى شوارع جنوب إيطاليا كلها تتزين بتشكيل نابولي في الشرفات أو معلقة في الشوارع.

لم يفرط نابولي في الصدارة منذ الجولة السابعة وظل متمسكا بها بفضل 15 جولة أولى دون خسارة منها 13 متتالية.

ورغم السقوط ضد إنتر في أول مباراة بعد كأس العالم إلا أن 8 انتصارات أحبطت المنافسين فأصبحوا يتساقطون واحدا تلو الآخر معلنين الاستسلام للمنافسة ليأتي يوم تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي، فهل فاتك أي شيء؟