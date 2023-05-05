كرة يد – علي زين: أعرف مدرب الأهلي جيدا.. وأتمنى الاعتزال في النادي

قال علي زين الوافد الجديد على صفوف الأهلي إنه يعرف ديفيد ديفيز مدرب الفريق الأحمر جيدا لسبق اللعب تحت قيادته في منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم التي أقيمت في الدنمارك.

وأعلن الأهلي مساء أمس الخميس استعارته لعلي زين من دينامو بوخارست الروماني ليشارك في لقاء كأس السوبر وبطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وتحدث علي زين لموقع الأهلي الرسمي قائلا: "تعلمت من ديفيد ديفيز الكثير، سواء في الشق الدفاعي أو الهجومي، مما يسهل من مهمتي ويعطيني دافعة قوية للدخول سريعًا في أجواء الفريق، وأنا سعيد باللعب تحت قيادته مرة أخرى وبالعودة إلى بيتي".

وعن تطور ألعاب الصالات في الأهلي قال: "تسير على طريق صحيح وخاصة فريق اليد الذي توج بالدوري وكأس مصر هذا الموسم ونسعى الآن لإضافة بطولتين جديدتين".

وواصل "محظوظ لتواجدي من قبل في صفوف الأهلي كلاعب ناشئ واعتيادي دائما على اللعب على بطولات وهذا ساعدني في رحلتي الاحترافية".

وأردف لاعب برشلونة الأسبق " مثل أي لاعب من أبناء الأهلي أتمنى إنهاء مسيرتي في الأهلي وأن أقدم له الإضافة التي تليق به".