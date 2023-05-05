كرة يد – علي زين: أعرف مدرب الأهلي جيدا.. وأتمنى الاعتزال في النادي

الجمعة، 05 مايو 2023 - 00:47

كتب : حسام نور الدين

علي زين - الأهلي

قال علي زين الوافد الجديد على صفوف الأهلي إنه يعرف ديفيد ديفيز مدرب الفريق الأحمر جيدا لسبق اللعب تحت قيادته في منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم التي أقيمت في الدنمارك.

وأعلن الأهلي مساء أمس الخميس استعارته لعلي زين من دينامو بوخارست الروماني ليشارك في لقاء كأس السوبر وبطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وتحدث علي زين لموقع الأهلي الرسمي قائلا: "تعلمت من ديفيد ديفيز الكثير، سواء في الشق الدفاعي أو الهجومي، مما يسهل من مهمتي ويعطيني دافعة قوية للدخول سريعًا في أجواء الفريق، وأنا سعيد باللعب تحت قيادته مرة أخرى وبالعودة إلى بيتي".

أخبار متعلقة:
كرة يد – الأهلي يعلن التعاقد مع علي زين كرة يد – سموحة يعلن إعارة لاعبه لـ الزمالك ثم بيعه لـ الأهلي كرة يد - خبر في الجول.. اتفاق بين الزمالك والإفريقي لاستعارة أسامة الرميكي وموقف الجزيري

وعن تطور ألعاب الصالات في الأهلي قال: "تسير على طريق صحيح وخاصة فريق اليد الذي توج بالدوري وكأس مصر هذا الموسم ونسعى الآن لإضافة بطولتين جديدتين".

وواصل "محظوظ لتواجدي من قبل في صفوف الأهلي كلاعب ناشئ واعتيادي دائما على اللعب على بطولات وهذا ساعدني في رحلتي الاحترافية".

وأردف لاعب برشلونة الأسبق " مثل أي لاعب من أبناء الأهلي أتمنى إنهاء مسيرتي في الأهلي وأن أقدم له الإضافة التي تليق به".

علي زين الأهلي كرة يد
نرشح لكم
كرة يد - خبر في الجول.. اتفاق بين الزمالك والإفريقي لاستعارة أسامة الرميكي وموقف الجزيري كرة يد – الأهلي يعلن التعاقد مع علي زين كرة يد – سموحة يعلن إعارة لاعبه لـ الزمالك ثم بيعه لـ الأهلي كرة يد – الزمالك يكشف لـ في الجول أول صفقتين للسوبر الإفريقي كرة يد - لاستمرار الهيمنة.. منتخب الدنمارك يجدد عقد مدربه لسبع سنوات أخرى يد - تتويج سيدات الأهلي بالدوري ليحققن الثنائية المحلية كرة يد - فوز سيدات الأهلي والزمالك.. سيناريوهات التتويج بدوري المحترفين كرة يد - الشمس يفوز ويتساوى مع الأهلي.. ترتيب المرحلة النهائية لدوري السيدات
أخر الأخبار
برزنتيشن تكشف الموعد المحتمل لبطولة السوبر الجديدة.. واحتمالية إقامة نسخة إضافية 2 ساعة | كأس السوبر المصري
سباليتي: مشاعر مدينة بأكملها تثقل كاهلك.. لقب الدوري من أجلكم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس نابولي عقب تحقيق لقب الدوري: نريد أن نفوز مجددا.. ونفتقد أبطال أوروبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد – علي زين: أعرف مدرب الأهلي جيدا.. وأتمنى الاعتزال في النادي 2 ساعة | كرة يد
كرة يد - خبر في الجول.. اتفاق بين الزمالك والإفريقي لاستعارة أسامة الرميكي وموقف الجزيري 2 ساعة | كرة يد
+98.. برايتون يصعق يونايتد ويكتب ما يحدث لأول مرة في التاريخ ويشعل الصراع الأوروبي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
"لا تعلمون ما فاتكم".. نابولي بطل الدوري الإيطالي 2022-23 للمرة الثالثة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
لأول مرة.. فيوتشر وفاركو يتعادلان سلبيا 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 3 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 4 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر