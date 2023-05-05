كرة يد - خبر في الجول.. اتفاق بين الزمالك والإفريقي لاستعارة أسامة الرميكي وموقف الجزيري
الجمعة، 05 مايو 2023 - 00:37
كتب : FilGoal
اتفق الزمالك مع الإفريقي التونسي على استعارة لاعبه أسامة الرميكي لتدعيم صفوف الفريق في بطولة كأس السوبر.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الرميكي سيشارك فقط في بطولة كأس السوبر ولن يتواجد في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.
وتأخر انضمام اللاعب رغم الاتفاق بين الزمالك واللاعب لحين الحصول على موافقة الإفريقي بالإضافة لإرسال النادي الأبيض لأموال الصفقة وكذلك.
وفور إرسالها سوف يسافر اللاعب مباشرة لمصر بعد حجز الزمالك لتذاكر الطيران لينضم للمران.
وفي السياق ذاته علم FilGoal.com أن الزمالك يتواصل حاليا مع أسامة الجزيري لاعب الكويت الكويتي لينضم له معارا في بطولة كأس الكؤوس.
وكان هناك تأخر في المفاوضات في ظل انشغال الكويت بخوض منافسات الكأس، لكن بعد إقصائه من البطولة فأصبح من الممكن إتمام الصفقة.
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