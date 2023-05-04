لأول مرة.. فيوتشر وفاركو يتعادلان سلبيا

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فيوتشر وفاركو ضمن مواجهات الجولة 27 من الدوري المصري في لقاء أقيم على ملعب الأهلي we السلام.

ولأول مرة تنتهي مباراة بين الفريقين بالتعادل، حيث فوز فيوتشر في 2 وفاركو في 1 خلال مواجهاتهما في الدوري المصري.

وللجولة الثالثة على التوالي لا يحقق فيوتشر الفوز مكتفيا بتعادلين وخسارة دون أن يقترب خطوة أكبر من الأهلي المتصدر.

وأصبح في رصيد فيوتشر 50 نقطة من 26 مباراة في المركز الثاني وله مباراة مؤجلة.

وارتقى فاركو إلى المركز السابع برصيد 36 نقطة بفارق المواجهات عن المصري.

التشكيل

بدأ فيوتشر بثلاثي هجومي مكون من مروان محسن ومعه مصطفى البدري وعبد الكبير.

في المقابل اعتمد طارق العشري على الجزائري رزقي حمرون وشكري نجيب وأحمد شريف في هجوم فاركو.

وصف المباراة

المباراة ظلت هادئة بين الفريقين مع محاولات على المرميين لم ترتق لتهديد محمود حمدي ومحمد سعيد "شيكا".

في الدقيقة 16 جاء أول تهديد بتسديدة من أحمد صغيري تصدى لها محمود حمدي ببراعة.

وفي الدقيقة 30 أرسل جابر كامل عرضية من الجهة اليسرى لكن أفلتت من يد محمود حمدي لتجد محمود مرعي المدافع يشتت الكرة في الوقت المناسب.

وقبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول جاء التهديد الأول من فيوتشر.

مهند لاشين يرسل عرضية حولها مصطفى البدري برأسية ردها القائم الأيمن لشيكا مانعا أول أهداف اللقاء.

في الدقيقة 61 سجل جوزيف جوناثان هدفا ألغي بداعي التسلل مباشرة.

أجرى كلا الفريقين تغييرات بحثا عن تعديل نتيجة اللقاء لكن لم يحدث أي جديد.

كاد أحمد عاطف البديل لـ فيوتشر في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع أن يسجل هدفا قاتلا لكن تسديدته علت العارضة دون خطورة.