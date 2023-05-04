لأول مرة.. فيوتشر وفاركو يتعادلان سلبيا

الخميس، 04 مايو 2023 - 23:34

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فيوتشر وفاركو ضمن مواجهات الجولة 27 من الدوري المصري في لقاء أقيم على ملعب الأهلي we السلام.

ولأول مرة تنتهي مباراة بين الفريقين بالتعادل، حيث فوز فيوتشر في 2 وفاركو في 1 خلال مواجهاتهما في الدوري المصري.

وللجولة الثالثة على التوالي لا يحقق فيوتشر الفوز مكتفيا بتعادلين وخسارة دون أن يقترب خطوة أكبر من الأهلي المتصدر.

أخبار متعلقة:
التشكيل – مروان محسن يقود فيوتشر أمام رباعي وسط لفاركو مشوار كأس مصر - فيوتشر في طريق الأهلي.. وبيراميدز بسكة الزمالك بهدف عكسي.. فيوتشر يهزم حرس الحدود ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة مصدر من فيوتشر يكشف لـ في الجول حقيقة بيع النادي.. والتنازل عن عمر كمال وبوبو للأهلي

وأصبح في رصيد فيوتشر 50 نقطة من 26 مباراة في المركز الثاني وله مباراة مؤجلة.

وارتقى فاركو إلى المركز السابع برصيد 36 نقطة بفارق المواجهات عن المصري.

التشكيل

بدأ فيوتشر بثلاثي هجومي مكون من مروان محسن ومعه مصطفى البدري وعبد الكبير.

في المقابل اعتمد طارق العشري على الجزائري رزقي حمرون وشكري نجيب وأحمد شريف في هجوم فاركو.

وصف المباراة

المباراة ظلت هادئة بين الفريقين مع محاولات على المرميين لم ترتق لتهديد محمود حمدي ومحمد سعيد "شيكا".

في الدقيقة 16 جاء أول تهديد بتسديدة من أحمد صغيري تصدى لها محمود حمدي ببراعة.

وفي الدقيقة 30 أرسل جابر كامل عرضية من الجهة اليسرى لكن أفلتت من يد محمود حمدي لتجد محمود مرعي المدافع يشتت الكرة في الوقت المناسب.

وقبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول جاء التهديد الأول من فيوتشر.

مهند لاشين يرسل عرضية حولها مصطفى البدري برأسية ردها القائم الأيمن لشيكا مانعا أول أهداف اللقاء.

في الدقيقة 61 سجل جوزيف جوناثان هدفا ألغي بداعي التسلل مباشرة.

أجرى كلا الفريقين تغييرات بحثا عن تعديل نتيجة اللقاء لكن لم يحدث أي جديد.

كاد أحمد عاطف البديل لـ فيوتشر في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع أن يسجل هدفا قاتلا لكن تسديدته علت العارضة دون خطورة.

فاركو فيوتشر الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
أبو جبل يمنع المقاولون العرب من كسر سلسلة اللافوز ويخطف نقطة لـ البنك الأهلي انتهت الدوري المصري - فيوتشر (0) (0) فاركو.. تعادل سلبي التشكيل – مروان محسن يقود فيوتشر أمام رباعي وسط لفاركو شوط المدربين ينصر النحاس.. طلائع الجيش ينتصر بريمونتادا على حرس الحدود المصري يغرم إبراهيم حسن ويمنعه من الظهور الإعلامي.. ورفض استقالة كامل أبو علي أحمد مرتضى: تعرضنا لكل القرارات الظالمة.. ماذا تريدون من نادي الزمالك مران الزمالك – تأهيل مصطفى شلبي.. ورفع الحمل البدني انتهت الدوري المصري - الحرس (2) (3) الطلائع.. والمقاولون (1) (1) البنك
أخر الأخبار
"لا تعلمون ما فاتكم".. نابولي بطل الدوري الإيطالي 2022-23 للمرة الثالثة 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
لأول مرة.. فيوتشر وفاركو يتعادلان سلبيا 10 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – الأهلي إلى نهائي دوري السوبر سيدات.. ومباراة فاصلة لحسم البطاقة الثانية 33 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد – الأهلي يعلن التعاقد مع علي زين ساعة | كرة يد
أبو جبل يمنع المقاولون العرب من كسر سلسلة اللافوز ويخطف نقطة لـ البنك الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – برايتون (0) - (0) مانشستر يونايتد.. تهديد من كاسيميرو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت الدوري المصري - فيوتشر (0) (0) فاركو.. تعادل سلبي 2 ساعة | الدوري المصري
التشكيل – مروان محسن يقود فيوتشر أمام رباعي وسط لفاركو 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 3 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 4 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر