كرة سلة – الأهلي إلى نهائي دوري السوبر سيدات.. ومباراة فاصلة لحسم البطاقة الثانية
الخميس، 04 مايو 2023 - 23:12
كتب : FilGoal
حسمت سيدات الأهلي بطاقة التأهل الأولى لنهائي دوري السوبر لـ كرة السلة بالتفوق على سموحة.
فيما ستقام مباراة فاصلة غدا الجمعة بين سبورتنج والجزيرة لتحديد الفريق صاحب البطاقة الثانية للنهائي.
وتقام مباريات المربع الذهبي بنظام BEST OF 3 أي أن الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.
وانتصرت سيدات الأهلي بنتيجة 84-47 بعدما انتصرن أمس في المباراة الأولى بنتيجة 72-65.
وعوضت سيدات سبورتنج تأخرهن أمس بنتيجة 71-62 وحققن الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 81-72.
وتقام مباراة فاصلة لحسم هوية الفريق المتأهل للقاء الأهلي في نهائي دوري السوبر لكرة السلة سيدات.
يذكر أن سيدات الأهلي توجن بلقب كأس مصر للموسم الحالي لكرة السلة بعد التغلب على الجزيرة في النهائي.
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