كرة يد – الأهلي يعلن التعاقد مع علي زين

أعلن الأهلي اليوم الخميس رسميا تعاقده مع لاعبه السابق علي زين على سبيل الإعارة قادما من صفوف دينامو بوخارست الروماني.

وأشار الأهلي إلى أن التعاقد مع علي زين جاء للمشاركة بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

وأوضح علي زين أنه وقع على عقود انضمامه للفريق دون أن يكون له أي شرط ورحب على الفور على المشاركة مع الفريق فور أن سمحت ظروف ارتباطاته.

ووصل علي زين بالفعل إلى القاهرة حسبما ذكر الأهلي وخاض مرانه الأول مع الفريق تحت قيادة المدير الفني ديفيد ديفيز.

ويستضيف الأهلي منافستي السوبر الإفريقي يومي 6 و7 مايو على صالة النادي بالجزيرة، وكأس الكؤوس خلال الفترة من 9 إلى 18 في الشهر نفسه.

وكان علي زين لاعبا ضمن صفوف الأهلي في بداية مشواره قبل أن يبدأ رحلة الاحتراف في 2013 عندما انتقال إلى النجم الساحلي التونسي.

وخاض زين رحلة احتراف طويلة لعب خلالها في فرنسا والجزيرة والشارقة والوصل من الإمارات بينما كانت الفترة الأبرز رفقة فريق برشلونة الإسباني.

وسبق وأن دعم علي زين فريق رجال الأهلي لكرة اليد خلال مشاركة الأحمر سابقا في كأس العالم للأندية.

وتوج علي زين مع برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري والكأس والسوبر في إسبانيا.

وتوج زين مع منتخب مصر بلقب أمم إفريقيا ثلاث مرات وحصد جائزة أفضل لاعب في نسخة 2018 بينما حقق جائزة أفضل ظهير أيسر في آخر نسختين 2020 و2022.

ويستهل الأهلي مشواره في نصف نهائي السوبر الإفريقي بمواجهة الترجي التونسي يوم 6 مايو وحال تأهله يواجه الفائز من الزمالك وجي إس كيه الكونغولي في اليوم التالي ويتأهل المتوج باللقب إلى منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية من منافسات كأس الكؤوس رفقة أندية سبورتنج المصري - كيركوس الإثيوبي - فاب الكاميروني - رجاء أغادير المغربي.

ويفتتح الأهلي مبارياته يوم 9 مايو مع فريق كيركوس الإثيوبي.

ويتأهل الفائز بمسابقة كأس الكؤوس الإفريقية إلى النسخة المقبلة من بطولة السوبر والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب".