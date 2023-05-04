أبو جبل يمنع المقاولون العرب من كسر سلسلة اللافوز ويخطف نقطة لـ البنك الأهلي

الخميس، 04 مايو 2023 - 21:30

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق المقاولون العرب تعادله الـ 13 في الدوري المصري بالتعادل مع البنك الأهلي لحساب الجولة 27 على استاد المقاولون العرب.

وتقدم البنك الأهلي أولا عن طريق أحمد ياسر، فيما سجل جوزيف أوشايا هدف المقاولون العرب.

ولا زال ذئاب الجبل دون فوز للمباراة العاشرة على التوالي في الدوري منذ الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-0 في الجولة 18.

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فيما حقق البنك الأهلي تعادله الثاني على التوالي في الدوري بعد لقاء المصري السلبي.

وظل المقاولون في المركز السادس برصيد 37 نقطة من 27 مباراة بفارق 6 نقاط عن الزمالك الرابع وله مباراتين أقل.

فيما أضاف البنك الأهلي نقطة لرصيده ليصل للنقطة 25 من 27 مباراة في المركز السادس عشر.

التشكيل

ببدأ المقاولون العرب مواجهة البنك الأهلي بثلاثي هجومي: لويس إدوارد – جون أوكلي – مامادو نياس.

في المقابل قاد أسامة فيصل هجوم البنك الأهلي وبدأ محمود قاعود في مركز الظهير الأيمن.

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وصف المباراة

أول فرصة محققة في اللقاء جاءت في الدقيقة 15، عرضية من محمود قاعود لكريم بامبو الذي مهد بتمريرة أرضية داخل منطقة الست ياردات الكرة لأحمد ياسر الذي أودع الكرة بسهولة في شباك محمود أبو السعود.

حاول المقاولون العرب الرد سريعا، فمنع القائم الأيمن فرصة أحمد علاء بعد عرضية من لويس إدوارد.

وفي الدقيقة 33 تصدى أبو جبل لانفراد من الجناح الكولومبي لويس إدوارد ليظل تقدم البنك قائما.

والدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع أرسل أحمد عاطف من الجهة اليمنى عرضية غالطت أبو جبل لتجد رأس الأوغندي جوزيف أوشايا يتابع الكرة في المرمى مسجلا التعادل مع الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

الشوط الثاني ظل هادئا حتى اشتعلت أجواء المباراة مجددا في الدقائق العشر الأخيرة.

محمود الجزائر تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 80، وبعد 4 دقائق تحصل على بطاقة صفراء ثانية للاعتراض على قرار الحكم ليخرج مطرودا ويكمل لاعبو البنك الأهلي اللقاء بـ 10 لاعبين.

وأصبح الجزار ثالث لاعب يتعرض للطرد الموسم الحالي في الدوري مرتين بعد إسلام جمال مدافع أسوان وأحمد أمين "قفة" مهاجم إنبي.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من الضائع عاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو بداعي وجود خطأ لصالح فادي فريد مهاجم ذئاب الجبل.

وبالفعل احتسب ركلة جزاء للمقاولون انبرى لها أحمد علاء وسدد كرة تصدى لها أبو جبل معلنا نهاية اللقاء بنقطة لكل فريق.

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