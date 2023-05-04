انتهت الدوري المصري - فيوتشر (0) (0) فاركو.. تعادل سلبي
الخميس، 04 مايو 2023 - 21:16
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر وفاركو لحساب الجولة 27 من الدوري المصري.
ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة.
فيما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 35 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.
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انتهت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: عرضية مهند لاشين ورأسية مصطفى البدري ترتطم بالقائم الأيمن لمرمى شيكا,
بداية اللقاء
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