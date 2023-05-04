التشكيل – مروان محسن يقود فيوتشر أمام رباعي وسط لفاركو

أعلن علي ماهر وطارق العشري مدربا فيوتشر وفاركو تشكيلي فريقيهما لمباراتهما اليوم الخميس في الجولة 27 من الدوري التي تقام في ملعب السلام.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود حمدي

في الدفاع: باسم علي- علي الفيل- محمود مرعي- جوزيف جوناثان

في الوسط: مهند لاشين- كريم وليد- عبد الكبير الوايدي

في الهجوم: علي زعزع- مروان محسن- مصطفى البدري

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

في الدفاع: عبد الله بكري- أحمد عوض- جيفرسون إنكادا

في الوسط: جابر كامل- سوكاري- محمود حمادة- أحمد الصغيري

في الهجوم: رزقي حمرون- شكري نجيب- أحمد شريف

ويحتل فيوتشر المركز الثاني في الترتيب بـ49 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي المتصدر وللأخير أربع مباريات أقل.

فيما يأتي فاركو ثامنا بـ35 نقطة وخاض 26 مباراة مقابل 25 لفيوتشر.