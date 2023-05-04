شوط المدربين ينصر النحاس.. طلائع الجيش ينتصر بريمونتادا على حرس الحدود

خطف طلائع الجيش انتصارا قاتلا على حساب حرس الحدود بنتيجة 3-2 في الجولة 27 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المكس.

سجل ثنائية الحدود: إيمانويل ديفيد ومصطفى زيكو، فيما جاءت أهداف الطلائع عن طريق كريم طارق ومحمود وادي وأحمد عبد الرحمن.

وتقاسم الفريقان الشوطين، فتقدم الحرس في الشوط الأول بثنائية، فيما قلب طلائع الجيش النتيجة في الشوط الثاني بفضل شوط المدربين وتغييرات عماد النحاس.

ولأول مرة يحقق طلائع الجيش انتصارين متتاليين في الدوري المصري، وهو ثاني انتصار للفريق في 2023.

ووصل الجيش للنقطة 24 من 25 مباراة في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري.

فيما لا زال حرس الحدود يتذيل ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة للمباراة الخامسة على التوالي.

التشكيل

قاد أحمد فيلكس هجوم حرس الحدود وبجواره مصطفى زيكو ومصطفى صبحي.

فيما بدأ بول جوليوس في هجوم طلائع الجيش ورفقته كريم طارق ومحمد شريف.

وصف المباراة

احتاج لاعبو حرس الحدود للتقدم في النتيجة على استاد المكس بعد 6 دقائق فقط من بداية اللقاء.

عرضية من مصطفى زيكو من الجهة اليسرى وصل لها إيمانويل ديفيد وأودع الكرة في الشباك قبل أن يمسكها محمد شعبان حارس الطلائع.

وفي الدقيقة 12 طالب لاعبو حرس الحدود باحتساب ركلة جزاء بعد عرقلة محمد فتح الله لـ إسلام جمال.

محمود عاشور حكم اللقاء عاد لمطالعة تقنية الفيديو وبالفعل احتسب ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

انبرى زيكو للركلة وسددها في الشباك موقعا على سادس أهدافه في الدوري المصري الموسم الجاري ومتصدرا ترتيب هدافي الحرس.

في الدقيقة 19 تحصل كريم طارق على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي.

ثم أشهر عاشور بطاقة صفراء في وجه مؤمن عوض لتعمد إضاعة الوقت في الدقيقة 36.

شوط أول انتهى بتقدم حرس الحدود.

مصطفى زيكو يسجل ويصنع 💪🔥 أهداف تقدم حرس الحدود على طلائع الجيش في الشوط الأول #ONTime_Sports pic.twitter.com/apwtYF1VQJ — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 4, 2023

وفي الشوط الثاني أجرى عماد النحاس المدير الفني للجيش تغييرا بمشاركة محمود وادي بدلا من أحمد أيمن منصور لتعزيز القوة الهجومية.

وبعد 3 دقائق فقط على بداية الشوط الثاني صنع المهاجم الفلسطيني بتمريرة قصيرة لكريم طارق داخل منطقة الجزاء هدف تقليص الفارق للطلائع، حيث سدد الأخير كرة قوية على يسار الحارس.

جوووول 💥⚽ كريم طارق يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول لطلائع الجيش في مرمى حرس الحدود#ONTime_Sports pic.twitter.com/g5okLYzLpg — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 4, 2023

وفي الدقيقة 53 خرج كريم طارق متأثرا بالإصابة وعوضه أحمد سمير.

ومع مرور ساعة من عمر اللقاء تحصل علي حمدي متوسط ميدان الطلائع على بطاقة صفراء.

وعقب دقيقتين أشهرت بطاقة جديدة صوب محمود بن والي مدافع الحرس.

تغييرات كلا الفريقين حاولت تغيير سير اللقاء.

وبالفعل سجل محمود وادي بعد عرضية من أحمد عبد الرحمن برأسية هدف التعادل في الدقيقة 78.

بعد خروج خاطىء من الحارس 🔥⚽ محمود وادي يسجل هدف التعادل لطلائع الجيش في مرمى حرس الحدود #ONTime_Sports pic.twitter.com/3eWWXcT7MH — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 4, 2023

وفي الوقت الذي ظن خلاله البعض أن نتيجة لقاء الدور الأول ستتكرر، أرسل أحمد متعب عرضية متقنة من الجهة اليسرى مرت من الجميع لتجد رأسية قوية من أحمد عبد الرحمن لتسكن الكرة الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع معلنة فوز طلائع الجيش.