كرة يد – سموحة يعلن إعارة لاعبه لـ الزمالك ثم بيعه لـ الأهلي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة إعارة محمد مجدي لاعب فريق كرة اليد إلى الزمالك ثم انتقاله بدءا من الموسم الجديد لصفوف الأهلي.

وكتب عامر عبر حسابه على "فيسبوك": "إعارة محمد مجدي لاعب فريق كرة اليد إلى الزمالك لمدة 10 أيام مقابل 20 ألف جنيه ثم التوصل لاتفاق لبيعه إلى الأهلي مقابل مليوني جنيه".

وسيشارك مجدي بقميص الزمالك في بطولتي كأس الكؤوس وكأس السوبر الإفريقي.

ويستضيف النادي الأهلي منافسات بطولتي إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد للرجال والسيدات خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو المقبل.

ومن ثم سينتقل إلى الأهلي بدءا من الموسم المقبل لكرة اليد.

ويستعد الزمالك للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي والمؤهل لبطولة سوبر جلوب أو كأس العالم للأندية وبطولة كأس الكؤوس الإفريقية المؤهلة للسوبر في الموسم التالي.

ويعد الزمالك هو حامل لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عن الموسم الماضي بعد الفوز على الأهلي، فيما يعد هو وصيف بطولة كأس السوبر بعد الخسارة أمام الاهلي.

وكان الزمالك قد توج بلقب النسخة الأخيرة من البطولة أمام الأهلي، بينما حقق الأهلي لقب النسخة قبل الأخيرة عام 2021.

وحصد الزمالك لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية 6 مرات مقابل 4 للأهلي.

وكان المجمع البترولي الجزائري "مولودية الجزائر حاليا" قد حقق لقب البطولة 9 مرات كأكثر الفرق حصدا للقب.