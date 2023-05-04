مؤتمر رموز الزمالك – عن اتخاذ الإدارة للقرار الصحيح بالاعتذار عن السوبر.. وكرامة النادي

عقد بعض من رموز الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس بمقر النادي لدعم مجلس الإدارة عقب الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس السوبر أمام الأهلي.

وجاءت مشاركة بيراميدز في لقاء السوبر بعد اعتذار الزمالك عن عدم مشاركته في اللقاء في ظل عدم اتخاذ لجنة الانضباط لقرارها بشأن إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لحين البت في شرعية لجنة الانضباط.

وقال إسماعيل يوسف عضو اللجنة الفنية ورئيس قطاع الناشئين: "حضورنا كلاعبين ورموز للنادي من أجل توجيه رسالة لمجلس إدارة نادي الزمالك أنهم اتخذوا القرار الصحيح".

وواصل "نادي الزمالك سيظل كبيرا بجماهيره ومجلس إدارته ورموزه، وهذا وقت أن يقف الجميع حول النادي حينما نرى أزمة بأن ندعم المجلس، وأتمنى التوفيق والنجاح لنادي الزمالك ومجلس إدارته".

فيما تحدث أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجان القانونية بالنادي: "جزء من كيان نادي الزمالك هم رموزه ونادي الزمالك صاحب الفضل على الجميع".

وواصل "المسألة ليست مباراة أو لاعب المسألة كرامة نادي الزمالك، ويجب أن يعلم الجميع من هو نادي الزمالك أو تناسوا من هو نادي الزمالك، نريد العدالة وتطبيق القوانين واللوائح علينا أو على أي نادي".

وأتم "القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الزمالك كان تاريخيا إذ أنه حافظ على عزة وكرامة كيان نادي الزمالك وأشكر الجميع الذي اتخذ هذا القرار وكل من حضر ودعمنا".