أحمد مرتضى: تعرضنا لكل القرارات الظالمة.. ماذا تريدون من نادي الزمالك

الخميس، 04 مايو 2023 - 19:47

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد مرتضى منصور

شدد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أن الفريق تعرض للظلم كثيرا وطالب رموز الأبيض بالالتفاف حول النادي.

وأقيم مؤتمرا صحفيا في مقر نادي الزمالك لرموز لتأييد قرار عدم المشاركة في كأس السوبر المصري.

وقال أحمد مرتضى خلال المؤتمر الصحفي: "طوال الوقت يتعرض الزمالك للظلم والقرارات التعسفية واضحة في الوقت الحالي".

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وأضاف "قرار الاعتذار عن السوبر كان ما بين مؤيد ومعارض، ولأول مرة كان القرار الاعتذار، قلنا كفى عبثا، واتخاذ القرارات حسب الأهواء".

وأردف "أتحدث بالنيابة عن مرتضى منصور، أدعو كل من لم يحضر أن يحضر، كل من كان يشمت أو يهاجم الزمالك كنت انتظر حضوره من أجل النادي، المجلس الحالي مستمر أو غير مستمر، سيأتي الوقت الذي نرحل فيه ولكن هذا الوقت الذي كان يجب أن نتحد فيه جميعا".

وأتم "تعرضنا لكل القرارات الظالمة، حل المجلس ووقف وحجز أرصدة النادي، ماذا تريدون من نادي الزمالك".

وجاءت مشاركة بيراميدز في لقاء السوبر بعد اعتذار الزمالك عن عدم مشاركته في اللقاء في ظل عدم اتخاذ لجنة الانضباط لقرارها بشأن إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لحين البت في شرعية لجنة الانضباط.

أحمد مرتضى الزمالك كأس السوبر
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