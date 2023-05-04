كرة سلة - أو جي مايو ينضم إلى الفتح السعودي

أعلن نادي الفتح السعودي لكرة السلة ضم الأمريكي أو جي مايو محترف الزمالك.

ويشارك مايو مع الفتح في منافسات المربع الذهبي لأندية الدوري الممتاز لكرة السلة بمشاركة الأندية الأربعة (الأهلي – النصر – الفتح – أحد).

وستقام المنافسات في مدينتي الرياض وجدة في العاشر من مايو الجاري.

وستكون أول مباراة للاعب مع الفتح أمام النصر.

📄| #سلة_الفتح تتعاقد مع الأمريكي أوجي مايو 🏀 — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) May 4, 2023

وانتهى موسم مايو مع الزمالك في أبريل الماضي، وعقد النادي اجتماعا مع اللاعب حسبما علم FilGoal.com لمناقشة عرض التجديد وموعد حصوله على مستحقاته المتأخرة والمقدرة بشهرين.

وكان الزمالك قد دعم صفوفه بالأمريكي مايو في منتصف ديسمبر الماضي لخوض المتبقي من الموسم.

ونجح مايو في قيادة الزمالك لنهائي كأس مصر لأول مرة منذ 2007 بعد التغلب على الاتحاد في نصف النهائي.

وحصل الزمالك على وصافة اللقب في ختام موسمه بعد مباراة مثيرة أمام الأهلي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 72-65 في الثواني الأخيرة.

وسبق للأمريكي أن لعب لأندية دالاس مافيريكس ونادي ميمفيس جريزليس ونادي ميلووكي