فوت ميركاتو: المشوار مستمر.. إبراهيموفيتش يتوصل لاتفاق شفهي مع مونزا

الخميس، 04 مايو 2023 - 19:33

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

لن تتوقف مسيرة زلاتان إبراهيموفيتش في ميلان بنهاية الموسم الجاري بل سيواصل من بوابة مونزا الإيطالي.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي فأن زلاتان إبراهيموفيتش توصل لاتفاق شفهي مع للانتقال لصفوف مونزا الإيطالي الموسم المقبل.

وسبق أن أشار الموقع ذاته أن ميلان لن يجدد تعاقد السويدي المخضرم بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ نهاية الموسم الماضي وحتى فبراير 2023.

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وشارك إبرا مع ميلان الموسم الجاري في أربع مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

ولا يتواجد السويدي في قائمة ميلان لدوري أبطال أوروبا، حيث لا يزال يعاني من إصابة تعرض لها مع منتخب السويد.

وأشار الموقع الفرنسي أن علاقة إبرا بـ سيلفيو بيرلسكوني رئيس نادي مونزا وأدريانو جالياني المدير التنفيذي للنادي بعدما اجتمعا من قبل في الولاية الأولى للسويدي في ميلان منذ 11 عاما.

ولن يبتعد إبراهيموفيتش عن إقليم لومبارديا كثيرا حيث تبعد مدينة مونزا عن ميلانو 20 كيلومترا فقط.

وعاد إبراهيموفيتش إلى ميلان في يناير 2020 وسجل 33 هدفا خلال 3 مواسم وساهم في تتويج ميلان بلقب الدوري بعد 10 مواسم من الغياب.

وينافس ميلان على مقاعد دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل حيث يحتل المركز السادس.

فيما يحتل مونزا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة.

ميلان مونزا زلاتان إبراهيموفيتش
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