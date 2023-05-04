الدرجة الثانية – صراع لافيينا والجونة يشتعل.. وملاحقة من بترول أسيوط

الخميس، 04 مايو 2023 - 19:07

كتب : FilGoal

لافيينا - لاڤيينا

أقيمت اليوم الخميس مباريات الجولة 24 من مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية حيث استمر الصراع بين لافيينا والجونة وسط ملاحقة من بترول أسيوط.

وانتصر لافيينا على ملوي بهدفين لهدف، سجل للأول محمود الحلواني كلا الهدفين، فيما أحرز للثاني أحمد علي.

وفاز الجونة على بترول أسيوط بهدف دون رد سجله أحمد ترك.

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وانتصر أسمنت أسيوط على المنيا بهدفين دون رد سجلهما محمد توفيق وإبراهيم السامولي.

وخسر تليفونات بني سويف من المدينة المنورة بثلاثية دون رد سجلهم محمد مرسي وإسماعيل حجاج وموزيس.

وتعادل النصر للتعدين مع مصر للمقاصة سلبيا بدون أهداف، وحسمت النتيجة ذاتها مباراة مركز شباب طامية وكيما أسوان.

فيما تعادل شبان قنا مع ديروط بهدف لكل فريق.

وفي مباراة أخيرة من مجموعة بحري تعادل المجد السكندري مع بايونيرز سلبيا بدون أهداف.

وأصبح الترتيب كالتالي في مجموعة الصعيد:

1 – لافيينا 53 نقطة

2 – الجونة 53 نقطة

3 – بترول أسيوط 47 نقطة

4 – النصر للتعدين 44 نقطة

5 – مصر للمقاصة 42 نقطة

6 – كيما أسوان 35 نقطة

7 – المنيا 34 نقطة

8 – الألومنيوم 32 نقكة

9 – أسمنت أسيوط 30 نقطة

10 – ديروط 29 نقطة

11 – شبان قنا 26 نقطة

12 – الفيوم 21 نقطة

13 – مركز شباب طامية 19 نقطة

14 – المدينة المنورة 19 نقطة

15 – نادي ملوي 18 نقطة

16 – تليفونات بني سويف 17 نقطة

الدرجة الثانية مجموعة الصعيد
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