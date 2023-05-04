مران الزمالك – تأهيل مصطفى شلبي.. ورفع الحمل البدني

واصل مصطفى شلبي لاعب الزمالك خوض برنامجه التأهيلي على هامش مران فريقه اليوم الخميس.

جاء ذلك في ظل معاناة مصطفى شلبي من إصابة بشد في العضلة الضامة.

وعقد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك جلسة مطولة مع الجهاز الفني شرح خلالها بعض النقاط التي ينوي تنفيذها في الفترة المقبلة.

بعدها عقد أوسوريو جلسة مع لاعبي الزمالك شهدت شرح بعض المهام والخطط والجمل الفنية لتنفيذها خلال المران.

وركز أوسوريو على رفع الحمل البدني للاعبين، وخاض لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية القوية مقسمة إلى ثلاث مراحل، حيث يسعى المدير الفني إلى تحسين الشكل البدني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية في ختام المران.

وأعطى أوسوريو اللاعبين راحة سلبية من مران غد الجمعة على أن يتم الاستئناف السبت المقبل.

ويستعد الزمالك للقاء بروكسي الثلاثاء المقبل في استاد القاهرة في دور الـ32 من كأس مصر.