انتهت الدوري المصري - الحرس (2) (3) الطلائع.. والمقاولون (1) (1) البنك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي حرس الحدود ضد طلائع الجيش والمقاولون العرب ضد البنك الأهلي لحساب الجولة 27 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراتان في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

حرس الحدود × طلائع الجيش

انتهت

ق 90+4: جوووول قااااتل.. عرضية من متعب ورأسية أحمد عبد الرحمن تعلن عن الهدف الثالث وفوز طلائع الجيش في الثواني الأخيرة

ق 78: جوووول التعااادل.. محمود وادي برأسية بعد عرضية أحمد عبد الرحمن يسجل التعادل للطلائع

جوووول 💥⚽ كريم طارق يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول لطلائع الجيش في مرمى حرس الحدود#ONTime_Sports pic.twitter.com/g5okLYzLpg — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 4, 2023

ق 48: جووول طلائع الجيش.. كريم طارق يتلقي تمريرة من محمود وادي ويسدد على يسار الحارس هدف تقليص الفارق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 15: جوووول مصطفى زيكو يسجل الهدف الثاني من علامة الجزاء.

ق 13: محمود عاشور حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء للحرس بعد عرقلة محمد فتح الله لإسلام جمال.

ق 12: لاعبو حرس الحدود يطالبون باحتساب ركلة جزاء

ق 6: جووول أووول.. عرضية من زيكو ومتابعة من إيمانويل ديفيد تكتب هدف تقدم الحرس

بداية اللقاء

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المقاولون العرب × البنك الأهلي

انتهت

ق 90+10: أبو جبل يتصدى لركلة جزاء أحمد علاء

ق 90+9: ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 84: بطاقة حمراء في وجه محمود الجزار لاعب البنك الأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

جووووووووووووووووووووووووووووووووووول جوزيف أوتشايا يحرز هدف التعادل للمقاولون العرب في مرمي البنك الأهلي لتصبح النتيجة 1-1 pic.twitter.com/MUUTvayW5f — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 4, 2023

ق 45+3: جوووول التعااادل..عرضية من أحمد عاطف تغالط ابو جبل ويودعها أوشايا في الشباك.

ق 19: أحمد علاء يسدد والقائم يمنع التعادل لذئاب الجبل

جووووووووووووول أحمد ياسر يحرز أول أهداف البنك الأهلي في مرمي المقاولون العرب pic.twitter.com/2CC6lQHP9G — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 4, 2023

ق 14: جووول أووول.. أحمد ياسر يودع عرضية كريم بامبو في الشباك.

بداية اللقاء

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