استراحة الدوري المصري - الحرس (2) (0) الطلائع.. والمقاولون (1) (1) البنك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي حرس الحدود ضد طلائع الجيش والمقاولون العرب ضد البنك الأهلي لحساب الجولة 27 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراتان في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

حرس الحدود × طلائع الجيش

نهاية الشوط الأول

ق 15: جوووول مصطفى زيكو يسجل الهدف الثاني من علامة الجزاء.

ق 13: محمود عاشور حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء للحرس بعد عرقلة محمد فتح الله لإسلام جمال.

ق 12: لاعبو حرس الحدود يطالبون باحتساب ركلة جزاء

ق 6: جووول أووول.. عرضية من زيكو ومتابعة من إيمانويل ديفيد تكتب هدف تقدم الحرس

بداية اللقاء

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المقاولون العرب × البنك الأهلي

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جوووول التعااادل..عرضية من أحمد عاطف تغالط ابو جبل ويودعها أوشايا في الشباك.

ق 19: أحمد علاء يسدد والقائم يمنع التعادل لذئاب الجبل

ق 14: جووول أووول.. أحمد ياسر يودع عرضية كريم بامبو في الشباك.

بداية اللقاء

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