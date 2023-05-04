التشكيل - ثلاثي هجومي لـ المقاولون العرب.. وأسامة فيصل يقود البنك الأهلي

يبدأ المقاولون العرب مواجهة البنك الأهلي لحساب الجولة 27 من الدوري المصري بثلاثي هجومي.

ويلتقي الفريقان على استاد المقاولون العرب في السابعة مساءً.

في المقابل يقود أسامة فيصل هجوم البنك الأهلي ويبدأ محمود قاعود في مركز الظهير الأيمن.

وجاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد علاء – فاروقا نور الدين – عمر فايد

الوسط: جوزيف أوشايا – أحمد الشيمي – أحمد فوزي – أحمد عاطف "قطة"

الهجوم: لويس إدوارد – جون أوكلي – مامادو نياس

وجاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: إسحاق يعقوب – سعيدو سيمبوري – محمود الجزار – محمود قاعود

الوسط: محمد فتحي – محمود سيد

أمامهما: أحمد ياسر – محمد هلال – كريم بامبو

الهجوم: أسامة فيصل

ويحتل ذئاب الجبل المركز السادس برصيد 36 نقطة من 26 مباراة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة من نفس عدد المباريات.