التشكيل - ثلاثي هجومي لـ المقاولون العرب.. وأسامة فيصل يقود البنك الأهلي

الخميس، 04 مايو 2023 - 18:37

كتب : FilGoal

أسامة فيصل - البنك الأهلي - المقاولون العرب

يبدأ المقاولون العرب مواجهة البنك الأهلي لحساب الجولة 27 من الدوري المصري بثلاثي هجومي.

ويلتقي الفريقان على استاد المقاولون العرب في السابعة مساءً.

في المقابل يقود أسامة فيصل هجوم البنك الأهلي ويبدأ محمود قاعود في مركز الظهير الأيمن.

أخبار متعلقة:
التشكيل - فيلكس يقود حرس الحدود وجوليوس في هجوم طلائع الجيش للخروج من القاع دودو الجباس: معرفتنا بالمشاركة في السوبر غير حالتنا 180 درجة.. خضنا أقوى تدريب الشناوي: كهربا لا يركز على أي شيء سوى الملعب.. وأهم مباراة الآن هي بيراميدز الثالث عشر.. باهيا البرازيلي ينضم إلى مجموعة سيتي

وجاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد علاء – فاروقا نور الدين – عمر فايد

الوسط: جوزيف أوشايا – أحمد الشيمي – أحمد فوزي – أحمد عاطف "قطة"

الهجوم: لويس إدوارد – جون أوكلي – مامادو نياس

وجاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: إسحاق يعقوب – سعيدو سيمبوري – محمود الجزار – محمود قاعود

الوسط: محمد فتحي – محمود سيد

أمامهما: أحمد ياسر – محمد هلال – كريم بامبو

الهجوم: أسامة فيصل

ويحتل ذئاب الجبل المركز السادس برصيد 36 نقطة من 26 مباراة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة من نفس عدد المباريات.

البنك الأهلي المقاولون العرب في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
مران الزمالك – تأهيل مصطفى شلبي.. ورفع الحمل البدني مباشر الدوري المصري - الحرس (1) (0) الطلائع.. والمقاولون (0) (0) البنك.. جووول أوووول التشكيل - فيلكس يقود حرس الحدود وجوليوس في هجوم طلائع الجيش للخروج من القاع مواعيد مباريات الخميس 4 مايو 2023- الدوري ومانشستر يونايتد وحسم مرتقب في إيطاليا شريف إكرامي يعلق على قرار إيقافه من قبل كاف بسبب المنشطات للمرة الرابعة.. محمد حمدي زكي رجل مباراة أسوان والمصري ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. حمدي زكي إلى المركز الثاني ويتخطى زيزو انتصر ذهابا وإيابا لأول مرة.. أسوان يقلب تأخره لفوز على المصري بثلاثية
أخر الأخبار
الدرجة الثانية – صراع لافيينا والجونة يشتعل.. وملاحقة من بترول أسيوط 3 دقيقة | الدرجة الثانية
مران الزمالك – تأهيل مصطفى شلبي.. ورفع الحمل البدني 22 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الحرس (1) (0) الطلائع.. والمقاولون (0) (0) البنك.. جووول أوووول 27 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - ثلاثي هجومي لـ المقاولون العرب.. وأسامة فيصل يقود البنك الأهلي 34 دقيقة | الدوري المصري
الثالث عشر.. باهيا البرازيلي ينضم إلى مجموعة سيتي 42 دقيقة | أمريكا
التشكيل - فيلكس يقود حرس الحدود وجوليوس في هجوم طلائع الجيش للخروج من القاع ساعة | الدوري المصري
دودو الجباس: معرفتنا بالمشاركة في السوبر غير حالتنا 180 درجة.. خضنا أقوى تدريب ساعة | كأس السوبر المصري
الشناوي: كهربا لا يركز على أي شيء سوى الملعب.. وأهم مباراة الآن هي بيراميدز ساعة | كأس السوبر المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة