الثالث عشر.. باهيا البرازيلي ينضم إلى مجموعة سيتي

الخميس، 04 مايو 2023 - 18:29

كتب : FilGoal

باهيا البرازيلي - مجموعة سيتي

انضم نادي باهيا البرازيلي إلى مجموعة سيتي والتي يأتي على رأسها نادي مانشستر سيتي حول العالم.

وأصبح نادي باهيا البرازيلي الثالث عشر الذي يتواجد ضمن مجموعة سيتي حول العالم والثالث في أمريكا الجنوبية.

وسبق نادي باهيا كل من مونتيفيديو سيتي توركي الأوروجوياني وبوليفار البوليفي الذي يعقد شراكة مع المجموعة.

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وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي استحواذ مجموعة سيتي على 90% من أسهم النادي.

وتشهد الشراكة عدة أولويات وهي:

  • تعزيز جميع فرق كرة القدم في النادي، من فئة الناشئين إلى فرق المحترفين، بما في ذلك فرق الرجال والسيدات.
  • جلب المعرفة والتكنولوجيا من مجموعة سيتي لجميع مستويات تشغيل النادي.
  • الاستثمار في قسم القواعد الشعبية لتطوير المواهب المستقبلية.
  • تحقيق الاستدامة المالية.
  • وضع الفريق الأول باستمرار بين أفضل الأندية في دوري الدرجة الأولى وتأهل للمسابقات القارية.

وقال فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي خلال المؤتمر الصحفي: "نحتفل اليوم باليوم الأول لعلاقة جديدة طويلة الأمد ومثيرة بين نادي باهيا ومجموعة سيتي لكرة القدم. يشرفني أن أرحب بناد له مثل هذا التاريخ الجميل والمتابعين الشغوفين في عائلتنا العالمية".

وأضاف "إرث باهيا كفريق كرة قدم وجذوره في مجتمع باهيا هي أساس لا يصدق بالنسبة لنا لبناء شيء عظيم معًا. من الآن فصاعدا، نبدأ رحلة لمساعدة باهيا على تحقيق كامل إمكاناتها، مع الحفاظ على وفائنا لشعبها وأصولها والطاقة التي تجعل هذه الأرض مباركة وتجعل كرة القدم البرازيلية واحدة من أكثر كرة القدم إثارة في العالم. ستقدم مجموعة سيتي كل خبرتها ومعرفتها وتقنياتها وشغفها لدعم باهيا في هذا المسار".

النادي الذي تأسس عام 1931 سبق أن حقق لقب الدوري البرازيلي مرتين عامي 1969 و1988.

كما حقق لقب الولاية 50 مرة آخرها عام 2023.

وتضم مجموعة سيتي حول العالم كل من: مانشستر سيتي الإنجليزي وباليرمو الإيطالي وباهيا البرازيلي ولوميل البلجيكي ومومباي سيتي الهندي وتروا الفرنسي ونيويورك سيتي الأمريكي وسيشوان الصيني وملبورن سيني الأسترالي ويوكوهاما مارينوس الياباني ومونتيفيدو توركي الأوروجوياني وبوليفار البوليفي.

مجموعة سيتي لكرة القدم باهيا البرازيلي
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