التشكيل - فيلكس يقود حرس الحدود وجوليوس في هجوم طلائع الجيش للخروج من القاع

الخميس، 04 مايو 2023 - 18:06

كتب : FilGoal

طلائع الجيش

يقود أحمد فيلكس هجوم حرس الحدود لمواجهة طلائع الجيش لحساب الجولة 27 من الدوري المصري.

وتقام المباراة على استاد المكس في الإسكندرية وتبدأ في السابعة مساءً.

في المقابل يقود النيجيري بول جوليوس هجوم طلائع الجيش.

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وجاء تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: مؤمن عوض – إبراهيم القاضي – محمود بن والي - إسلام جمال

الوسط: حامد الجابري – مصطفى جمال – إيمانويل ديفيد

الهجوم: مصطفى زيكو – أحمد فيلكس – مصطفى صبحي

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد أيمن منصور – محمد سمير – محمد فتح الله

الوسط: أحمد عبد الرحمن – علي حمدي – محمد شحاتة – حسن مجدي

الهجوم: كريم طارق – بول جوليوس - محمد شريف

ويحتل طلائع الجيش المركز 17 قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة من 24 مباراة.

وبنفس رصيد المباريات يتذيل حرس الحدود الترتيب برصيد 16 نقطة جدول المسابقة.

طلائع الجيش الدوري المصري التشكيل حرس الحدود في الدوري
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