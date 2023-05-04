دودو الجباس: معرفتنا بالمشاركة في السوبر غير حالتنا 180 درجة.. خضنا أقوى تدريب

قال دودو الجباس لاعب بيراميدز إن معرفة فريقه بحصوله على فرصة المشاركة في كأس السوبر المصري غير من حالتهم الذهنية 180 درجة.

محمد الجباس النادي : بيراميدز بيراميدز

ويلتقي الأهلي بمنافسه بيراميدز في ملعب محمد بن زايد غدا الجمعة في كأس السوبر المصري.

ويشارك بيراميدز بصفته وصيف الدوري الموسم الماضي بعد اعتذار الزمالك عن عدم خوض المباراة في ظل عدم إصدار لجنة الانضباط لقرارها بشأن إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي والفريق السابق.

وتحدث دودو الجباس لقناة "أبو ظبي الرياضية" قائلا: "كان لدينا مباراة غير سهلة في جنوب إفريقيا وعدم التأهل والإقصاء من الكونفدرالية من ربع النهائي أثر علينا ذهنيا وكنا نشعر بالحزن".

واستدرك "لكن مع معرفتنا بوجود فرصة للعب كأس السوبر كانت بمثابة تغيير 180 درجة للاعبين وكله متحفز لنخوض محاولة جديدة وسنظل نحاول حتى نستطيع تحقيق أول بطولة لنا".

وعن المباراة قال: "هذه النوعية من المباريات التي يحبها اللاعبين فاللاعب يريد اللعب في أفضل مستوى وأفضل ملعب وأجواء وكل هذا متاح هنا في الإمارات وهذا سوف يساعد في تحفيزنا بالإضافة لخوضنا مباراة على لقب ونتمنى الظهور بصورة جيدة وأن يكون التوفيق حليفنا".

وعاد الجباس لكشف كواليس ما حدث مع فريقه بعد معرفته بالحصول على فرصة اللعب في كأس السوبر وقال: "كنا نشعر بالحزن والضيق والتعب بعد العودة لمصر من جنوب إفريقيا كل هذا تغير مع وجود فرصة اللعب في السوبر وشعور بالتحفيز لوجود فرصة جديدة لنا وهذا حدث للفريق كله".

وأتم "قيل لنا قبل المران قد نلعب السوبر ورغم عدم التأكيد علينا لكنه كان من أقوى التدريبات التي خضناها والكل كان سعيدا وشعر بالحماس وتحلى بطاقة إيجابية من أجل لعب السوبر".