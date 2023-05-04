الشناوي: كهربا لا يركز على أي شيء سوى الملعب.. وأهم مباراة الآن هي بيراميدز

الخميس، 04 مايو 2023 - 17:58

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي

قال محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي إن زميله محمود عبد المنعم "كهربا" لا يركز سوى في تدريباته والمباريات ولا يشغل باله بأي شيء آخر.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتحدث الشناوي لقناة "أبو ظبي الرياضية" ردا على الضغط الملقى حول كهربا بسبب أزمته مع ناديه السابق الزمالك قائلا: "كهربا في قمة تركيزه ويسير بشكل جيد والأمر مع الإدارة والمسؤولين ونقول له ركز على عملك فقط ولا تشغل بالك بشيء آخر ونتمنى مواصلة تألقه والحفاظ على مستواه".

وعن مواجهة بيراميدز في كأس السوبر "كنا هنا في الإمارات منذ 6 أشهر وتوجنا بالسوبر ونريد العودة بلقب جديد وأتمنى الفوز".

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وكان الأهلي فاز على الزمالك قبل ستة أشهر في كاس السوبر بهدفين دون رد.

وعن ضغط المباريات قال الشناوي: "كنادي أهلي نفصل بين البطولات والمباريات والمباراة المقبلة الفوز بها سيتوجنا ببطولة ونريد الفوز بها وأهم لقاء لنا سنخوضه هو مواجهة بيراميدز وبعده سنركز على أي شيء آخر".

ويلتقي الأهلي بمنافسه بيراميدز في ملعب محمد بن زايد غدا الجمعة في كأس السوبر المصري.

الشناوي الأهلي كهربا بيراميدز كأس السوبر المصري
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