خبر في الجول - تضاؤل فرص لحاق ياسر إبراهيم بلقاء السوبر

باتت فرص مشاركة ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي بمواجهة بيراميدز ضعيفة للغاية.

ويلتقي الأهلي بمنافسه بيراميدز في ملعب محمد بن زايد غدا الجمعة ضمن نهائي كأس السوبر المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ياسر إبراهيم غاب عن المشاركة في مران الأهلي الأخير بسبب الإصابة وفرص لحاقه بمواجهة بيراميدز في كأس السوبر ضعيفة.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي للمباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساء اليوم الخميس على أن يسمح بالحضور الإعلامي في أول 15 دقيقة من المران.

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة في مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي.

وخرج ياسر متأثرا بالإصابة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وتحدث ياسر إبراهيم عن إصابته في وقت سابق قائلا: "الإصابة جزع بسيط في الكاحل، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق أخبرني إذا قل الورم مع عودتنا للقاهرة سأعود للتدريبات بعد يومين أو ثلاثة".

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال بعدما فرض التعادل السلبي على الرجاء في المغرب عقب الفوز ذهابا 2-0.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي ومحمد البوشي وأمير محروس.

وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن تعيين محمود البنا حكما لمباراة السوبر.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم اللقاء: محمود البنا

مساعد أول: هاني عبد الفتاح

مساعد ثان: أحمد توفيق طلب.