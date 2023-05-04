خبر في الجول - تضاؤل فرص لحاق ياسر إبراهيم بلقاء السوبر

الخميس، 04 مايو 2023 - 16:59

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء - ياسر إبراهيم

باتت فرص مشاركة ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي بمواجهة بيراميدز ضعيفة للغاية.

ويلتقي الأهلي بمنافسه بيراميدز في ملعب محمد بن زايد غدا الجمعة ضمن نهائي كأس السوبر المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ياسر إبراهيم غاب عن المشاركة في مران الأهلي الأخير بسبب الإصابة وفرص لحاقه بمواجهة بيراميدز في كأس السوبر ضعيفة.

أخبار متعلقة:
هالاند: لو فكرت كثيرا في الأرقام القياسية سأصاب بالجنون مؤتمر باتشيكو: لن أختلق الأعذار.. وأخطاء صغيرة تحرمني من الألقاب أمام الأهلي تقرير: تورط 4 حكام إسبان في فضيحة جديدة مؤتمر كولر: الأهلي لا يشبع من البطولات.. المقارنة بين الزمالك وبيراميدز.. وموقف كهربا

ويخوض الأهلي مرانه الختامي للمباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساء اليوم الخميس على أن يسمح بالحضور الإعلامي في أول 15 دقيقة من المران.

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة في مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي.

وخرج ياسر متأثرا بالإصابة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وتحدث ياسر إبراهيم عن إصابته في وقت سابق قائلا: "الإصابة جزع بسيط في الكاحل، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق أخبرني إذا قل الورم مع عودتنا للقاهرة سأعود للتدريبات بعد يومين أو ثلاثة".

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال بعدما فرض التعادل السلبي على الرجاء في المغرب عقب الفوز ذهابا 2-0.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي ومحمد البوشي وأمير محروس.

وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن تعيين محمود البنا حكما لمباراة السوبر.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم اللقاء: محمود البنا

مساعد أول: هاني عبد الفتاح

مساعد ثان: أحمد توفيق طلب.

بيراميدز الأهلي كأس السوبر المصري
نرشح لكم
مؤتمر باتشيكو: لن أختلق الأعذار.. وأخطاء صغيرة تحرمني من الألقاب أمام الأهلي مؤتمر كولر: الأهلي لا يشبع من البطولات.. المقارنة بين الزمالك وبيراميدز.. وموقف كهربا خدمة في الجول - قائمة المواد الممنوعة في كأس السوبر في الجول يكشف موقف أليو ديانج من المشاركة في السوبر الزمالك: عدم خوض السوبر كلفنا الكثير.. وهذا موقفنا من اللجوء لـ فيفا تقرير: من أجل الأهلي.. تأجيل مباراة لـ الترجي في مرحلة التتويج الدوري التونسي كأس السوبر المصري - الكشف عن ترتيبات مباراة الأهلي وبيراميدز هاني سعيد: نعاني من إرهاق قبل السوبر.. ولن أتحدث مع اللاعبين عن أهمية اللقاء
أخر الأخبار
السوبر المصري - تفاصيل الاجتماع الفني.. وقواعد لقاء الأهلي وبيراميدز 6 دقيقة | كأس السوبر المصري
خبر في الجول - تضاؤل فرص لحاق ياسر إبراهيم بلقاء السوبر 39 دقيقة | الكرة المصرية
هالاند: لو فكرت كثيرا في الأرقام القياسية سأصاب بالجنون 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر باتشيكو: لن أختلق الأعذار.. وأخطاء صغيرة تحرمني من الألقاب أمام الأهلي ساعة | كأس السوبر المصري
تقرير: تورط 4 حكام إسبان في فضيحة جديدة ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر كولر: الأهلي لا يشبع من البطولات.. المقارنة بين الزمالك وبيراميدز.. وموقف كهربا ساعة | كأس السوبر المصري
من يحسم الصراع؟ هذه هي المباريات المتبقية لـ سيتي وأرسنال نحو لقب الدوري 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - قائمة المواد الممنوعة في كأس السوبر 2 ساعة | كأس السوبر المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة