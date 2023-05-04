مؤتمر كولر: الأهلي لا يشبع من البطولات.. المقارنة بين الزمالك وبيراميدز.. وموقف كهربا

شدد مارسيل كولر مدرب الأهلي على جاهزية فريقه لخوض المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في نهائي السوبر.

ويلتقي الأهلي بمنافسه بيراميدز في ملعب محمد بن زايد غدا الجمعة ضمن نهائي كأس السوبر المصري.

"وقال كولر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سعداء بخوض مباراة السوبر ولعب نهائي جديد. الأهلي لا يشبع من البطولات وهذا يتفق مع شخصيتي. سأقدم كل ما لدي لتحضير الفريق للفوز بالمباراة وتحقيق لقب جديد".

وتابع "فريق بيراميدز قوي ولديه دوافع كبيرة. رغبتهم في الحصول على أول بطولة في تاريخهم يمنحهم دافع إضافي ويزيد من صعوبة المباراة".

وأضاف " "تغيير المنافس؟ الأمر لم يختلف كثيرا. نحن نعرف بيراميدز جيدا ولعبنا أمامهم من وقت قصير في نهائي الكأس. بدأنا التحضير للمباراة منذ إبلاغنا بمنافسنا على اللقب. لا أريد المقارنة بين الزمالك وبيراميدز. الفريقان كبيران ولكل منهما طريقته المختلفة. أريد التركيز على فريقي وإيجاد طريقة اللعب المناسبة لمواجهة الخصم".

وكان من المفترض أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر في أبو ظبي.

وسيلعب الأهلي أمام بيراميدز في كأس السوبر بعد اعتذار الزمالك عن خوض المباراة.

موقف كهربا

"هناك العديد من الأخبار حول كهربا ونحاول تهيئته نفسيا وفنيا قبل خوض المباريات. اللاعب يقدم مستويات رائعة رغم الصعوبات التي يواجهها".

وواصل "حاولنا التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الماضية ولكن لم نحصل على الاختيار المناسب. لدينا 3 مهاجمين رائعين وعملنا أيضا على تطوير القدرات الهجومية لجميع لاعبي الفريق للمساهمة في التهديف".

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي ومحمد البوشي وأمير محروس.

وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن تعيين محمود البنا حكما لمباراة السوبر.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم اللقاء: محمود البنا

مساعد أول: هاني عبد الفتاح

مساعد ثان: أحمد توفيق طلب