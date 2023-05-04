خدمة في الجول - قائمة المواد الممنوعة في كأس السوبر

الخميس، 04 مايو 2023 - 14:57

كتب : بسام أبوبكر

الأهلي - بيراميدز

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي عن قائمة المواد الممنوعة في مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي بمنافسه بيراميدز في ملعب محمد بن زايد ضمن نهائي كأس السوبر المصري.

وكشف مجلس أبو ظبي الرياضي عن 20 بندا من المواد الممنوع استخداما من جانب الجمهور الذي سيحضر المواجهة المرتقبة.

وسيُمنع الجمهور من ارتداء أو احضار مواد ترويجية أو إعلانية لفرق غير مشاركة.

كما سيتم منع المواد ذات الطابع العنصري مثل القمصان أو الأعلام.

وكذلك الألعاب النارية والليزر وعبوات الطلاء أو المواد الكيميائية التي تسبب الحريق.

وإليكم قائمة المواد الممنوعة في مباراة كأس السوبر المصري كاملة:

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البرنامج الترفيهي

مجلس أبو ظبي الرياضي سبق وأن أعلن عن إقامة حفل يحييه الفنان تامر حسني في مباراة كأس السوبر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي ومحمد البوشي وأمير محروس.

وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن تعيين محمود البنا حكما لمباراة السوبر.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم اللقاء: محمود البنا

كأس السوبر المصري الأهلي الأهلي - بيراميدز
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