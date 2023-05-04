في الجول يكشف موقف أليو ديانج من المشاركة في السوبر

سيكون المالي أليو ديانج جاهزا لخوض مباراة الأهلي أمام بيراميدز في كأس السوبر.

ويلتقي الأهلي بمنافسه بيراميدز في ملعب محمد بن زايد غدا الجمعة ضمن نهائي كأس السوبر المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ديانج لا يعاني من أي إصابات وأن لاعب الوسط جاهز بنسبة 100% لخوض مباراة الأهلي أمام بيراميدز في كأس السوبر.

ويخوض الأهلي مرانه في تمام الساعة السابعة والربع مساء اليوم الخميس على أن يسمح بالحضور الإعلامي في أول 15 دقيقة من المران.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي ومحمد البوشي وأمير محروس.

وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن تعيين محمود البنا حكما لمباراة السوبر.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم اللقاء: محمود البنا

مساعد أول: هاني عبد الفتاح

مساعد ثان: أحمد توفيق طلب