دوري NBA - ثلاثيات بوسطن تحرق فيلادلفيا رغم عودة نجمه

نجح بوسطن سلتيكس في إعادة سلسلة نصف نهائي القسم الشرقي من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للتعادل بعد الفوز 121-87 في المباراة الثانية، لتصل السلسلة إلى التعادل 1-1.

كانت المباراة مثيرة قبل الاستراحة التي بدأت في ظل تقدم سلتيكس 57-49، لكن أصحاب الأرض سجلوا 35 نقطة مقابل 16 لفيلادلفيا في الربع الثالث ليبدأ الضيوف في توفير مجهودهم للمباراة الثالثة على أرضهم.

فقد توسع الفارق في بعض الفترات إلى 34 نقطة.

ونجح 8 لاعبين من سلتيكس في تسجيل 20 رمية ثلاثية ناجحة من أصل 51 محاولة.

Malcolm Brogdon's 23 points (6-10 3PM) help the @celtics even the series at 1-1! BOS/PHI Game 3: Friday, 7:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/HvyTuLC5HF — NBA (@NBA) May 4, 2023

بينما لم يسجل لاعبو فيلادلفيا سوى 6 رميات ثلاثية من أصل 30 محاولة.

فقد خيب جيمس هاردن نجم المباراة الأولى آمال جماهير فريقه حين أهدر كل محاولاته الـ6.

وشهدت المباراة عودة الكاميروني جويل إمبيد نجم فيلادلفيا بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الاعتيادي.

لكنه لم يسجل سوى 15 نقطة فقط بعدما غاب عن الملاعب لأسبوعين بسبب التواء في الركبة.

في المقابل، تألق مالكولم بروجدون في صفوف بوسطن بتسجيل 23 نقطة، منها 6 ثلاثيات من أصل 10 محاولات.

وتقام المباراة الثالثة على ملعب فيلادلفيا في الثانية والنصف من صباح السبت بتوقيت القاهرة.