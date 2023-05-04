دوري NBA - ثلاثيات بوسطن تحرق فيلادلفيا رغم عودة نجمه

الخميس، 04 مايو 2023 - 13:13

كتب : FilGoal

جيمس هاردن وجويل إمبيد

نجح بوسطن سلتيكس في إعادة سلسلة نصف نهائي القسم الشرقي من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للتعادل بعد الفوز 121-87 في المباراة الثانية، لتصل السلسلة إلى التعادل 1-1.

كانت المباراة مثيرة قبل الاستراحة التي بدأت في ظل تقدم سلتيكس 57-49، لكن أصحاب الأرض سجلوا 35 نقطة مقابل 16 لفيلادلفيا في الربع الثالث ليبدأ الضيوف في توفير مجهودهم للمباراة الثالثة على أرضهم.

فقد توسع الفارق في بعض الفترات إلى 34 نقطة.

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ونجح 8 لاعبين من سلتيكس في تسجيل 20 رمية ثلاثية ناجحة من أصل 51 محاولة.

بينما لم يسجل لاعبو فيلادلفيا سوى 6 رميات ثلاثية من أصل 30 محاولة.

فقد خيب جيمس هاردن نجم المباراة الأولى آمال جماهير فريقه حين أهدر كل محاولاته الـ6.

وشهدت المباراة عودة الكاميروني جويل إمبيد نجم فيلادلفيا بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الاعتيادي.

لكنه لم يسجل سوى 15 نقطة فقط بعدما غاب عن الملاعب لأسبوعين بسبب التواء في الركبة.

في المقابل، تألق مالكولم بروجدون في صفوف بوسطن بتسجيل 23 نقطة، منها 6 ثلاثيات من أصل 10 محاولات.

وتقام المباراة الثالثة على ملعب فيلادلفيا في الثانية والنصف من صباح السبت بتوقيت القاهرة.

بوسطن سلتيكس فيلادلفيا سفنتي سيكسرز NBA
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