تعرف على المباريات المتبقية لـ اتحاد جدة والنصر في صراع الدوري السعودي

الخميس، 04 مايو 2023 - 12:34

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - كريستيانو رونالدو

يدرك الجميع أن الجولات المتبقية من الدوري السعودي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين اتحاد جدة والنصر

والصراع على أشده في البطولة السعودية في ظل تصدر اتحاد جدة لجدول المسابقة بفارق 3 نقاط عن النصر، مع اقتراب الموسم من نهايته.

وتلقي اتحاد جدة خسارته الثانية الموسم الجاري في الدوري السعودي بالسقوط ضد التعاون بنتيجة 2-1 ليتوقف رصيده في القمة عند 59 نقطة، ويحيي آمال النصر في اللقب.

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5 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين زملاء أحمد حجازي وطارق حامد ورفاق كريستيانو رونالدو.

ويحتاج النصر لتعثر غريمه الاتحاد في مباراة واحدة على الأقل حتى يلامس اللقب من جديد.

بينما يتوج زملاء أحمد حجازي وطارق حامد باللقب في حالة الفوز بمبارياتهم الـ5 المتبقية.

علما بأن الشباب لا يبتعد كثيرا عن القمة، فالفارق الآن بين الشباب الثالث واتحاد جدة المتصدر يبلغ 6 نقاط، والفارق بين الهلال والنمور يبلغ 10 نقاط، بعدما لعبت كل الفرق مبارياتهما المؤجلة.

اتحاد جدة أمامه 5 مباريات، بينهم 3 على ملعبه، 2 خارجه.

وتأتي مباريات اتحاد جدة المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 26: أبها على ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 27: الهلال خارج ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 28: الباطن على ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 29: الفيحاء خارج ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 30: الطائي على ملعب الجوهرة المشعة

النصر أمامه 5 مباريات، بينهم 3 على ملعبه، 2 خارجه.

وتأتي مباريات النصر المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 26: الخليج على ملعب النصر

الجولة 27: الطائي خارج ملعب النصر

الجولة 28: الشباب على ملعب النصر

الجولة 29: الاتفاق خارج ملعب النصر

الجولة 30: الفتح على ملعب النصر

وينتهي موسم الدوري السعودي 2022-2023 يوم 31 مايو المقبل.

النصر اتحاد جدة الدوري السعودي أحمد حجازي طارق حامد كريستيانو رونالدو
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