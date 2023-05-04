كأس السوبر المصري - الكشف عن ترتيبات مباراة الأهلي وبيراميدز

الخميس، 04 مايو 2023 - 11:20

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيراميدز

يلتقي الأهلي بمنافسه بيراميدز في ملعب محمد بن زايد ضمن نهائي كأس السوبر المصري.

وتنطلق المباراة غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وسينعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الخميس في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

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فيما سينعقد المؤتمر الصحفي الخاص بفريق النادي الأهلي في تمام الساعة الثالثة والربع بتوقيت القاهرة.

ويشهد المؤتمر حضور السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق.

بينما سيقام المؤتمر الصحفي لنادي بيراميدز في تمام الساعة الرابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

ويخوض فريق بيراميدز مرانه مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساء لمدة ساعة.

فيما يخوض الأهلي مرانه في تمام الساعة السابعة والربع مساء على أن يسمح بالحضور الإعلامي في أول 15 دقيقة من المران.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي ومحمد البوشي وأمير محروس.

وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن تعيين محمود البنا حكما لمباراة السوبر.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم اللقاء: محمود البنا

مساعد أول: هاني عبد الفتاح

مساعد ثان: أحمد توفيق طلب

الأهلي بيراميدز كأس السوبر المصري
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