نونو سانتو يكشف سبب السقوط أمام التعاون في الدوري السعودي

كشف البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة سبب خسارة فريقه أمام التعاون.

وتلقي اتحاد جدة خسارته الثانية الموسم الجاري في الدوري السعودي بالسقوط ضد التعاون بنتيجة 2-1 في الجولة 25 من المسابقة.

وقال سانتو في مؤتمر صحفي: "توقعنا مباراة صعبة أمام فريق منظم وقوي مثل التعاون، حيث استطاع أن يسجل هدفًا من أول فرصة أتيحت له، في المباراة على عكس فريقنا الذي لم يستغل الفرص التي سنحت له".

وأضاف سانتو "مهم جدا أن نعرف أسباب الخسارة لأننا لم نتحكم في المباراة، خصوصا بعد الهدف الثاني الذي صعب علينا المهمة، لكن كانت لدينا ردة فعل وقلصنا الفارق وضغطنا على مرمى الخصم وصنعنا الكثير من الفرص لكننا لم نستطع الاستفادة منها".

واختتم المدرب البرتغالي "الأهم في الوقت الحالي أن يكون لنا ردة فعل في المباريات المقبلة".

يذكر أن الثنائي المصري: أحمد حجازي وطارق حامد في تشكيل اتحاد جدة الأساسي لمواجهة التعاون.

الهزيمة أوقفت رصيد الاتحاد عند 59 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر قبل نهاية الموسم.

بينما أوقف التعاون سلسلة نتائجه السلبية في آخر 5 جولات وحقق أول انتصار منذ مارس الماضي ورفع رصيده لـ 40 نقطة.