مواعيد مباريات الخميس 4 مايو 2023- الدوري ومانشستر يونايتد وحسم مرتقب في إيطاليا

يشهد اليوم الخميس مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

وتقام 3 مباريات في مسابقة الدوري المصري.

فيما يلعب مانشستر يونايتد ضد برايتون في مواجهة قوية مؤجلة من الجولة 28 بالدوري الإنجليزي.

وفي إيطاليا يحتاج نابولي إلى نقطة وحيدة لحسم لقب الدوري عندما يواجه أودينيزي.

ويقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات الخميس 4 أبريل 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج من هنا.

الدوري المصري

حرس الحدود × طلائع الجيش.. 7:00 مساء - أون تايم سبورت 2.

فيوتشر × فاركو.. 9:30 مساء – أون تايم سبورت 2.

المقاولون العرب × البنك الأهلي.. 7:00 مساء – أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد × برايتون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1 ويعلق عليها علي محمد علي.

الدوري الإيطالي

أودينيزي × نابولي.. 9:45 مساء - أبو ظبي بريميوم 1 ويعلق عليها فارس عوض