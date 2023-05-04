مواعيد مباريات الخميس 4 مايو 2023- الدوري ومانشستر يونايتد وحسم مرتقب في إيطاليا

الخميس، 04 مايو 2023 - 10:39

كتب : FilGoal

أنتوني مع ميتوما - مانشستر يونايتد ضد برايتون

يشهد اليوم الخميس مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

وتقام 3 مباريات في مسابقة الدوري المصري.

فيما يلعب مانشستر يونايتد ضد برايتون في مواجهة قوية مؤجلة من الجولة 28 بالدوري الإنجليزي.

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وفي إيطاليا يحتاج نابولي إلى نقطة وحيدة لحسم لقب الدوري عندما يواجه أودينيزي.

ويقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات الخميس 4 أبريل 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج من هنا.

الدوري المصري

حرس الحدود × طلائع الجيش.. 7:00 مساء - أون تايم سبورت 2.

فيوتشر × فاركو.. 9:30 مساء – أون تايم سبورت 2.

المقاولون العرب × البنك الأهلي.. 7:00 مساء – أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد × برايتون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1 ويعلق عليها علي محمد علي.

الدوري الإيطالي

أودينيزي × نابولي.. 9:45 مساء - أبو ظبي بريميوم 1 ويعلق عليها فارس عوض

الدوري الإنجليزي الدوري المصري الدوري الإيطالي
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