كأس ألمانيا – فرانكفورت إلى النهائي بفوز شاق على شتوتجارت

الخميس، 04 مايو 2023 - 01:16

كتب : FilGoal

فرانكفورت

تأهل إينتراخت فرانكفورت إلى نهائي كأس ألمانيا بعد الفوز على شتوتجارت بنتيجة 3-2 في نصف النهائي.

وسيلتقي فرانكفورت مع لايبزج في المباراة النهائية يوم 3 يونيو المقبل على الملعب الأولمبي في برلين.

وتأهل لايبزج للنهائي بعد فوز ساحق على فرايبورج بنتيجة 5-1 في نصف النهائي الأول.

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وتقدم تياجو توماس لشتوتجارت في الدقيقة 18 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

شوط أول انتهى بتقدم شتوتجارت بهدف دون مقابل.

انتظر فرانفكورت حتى الدقيقة 51 من عمر اللقاء ورد بهدف المدافع إيفان نيديكا الذي سدد من داخل المنطقة بعد عرضية راندال كولو مواني مسجلا هدف التعادل.

بعد 4 دقائق سجل الياباني داتشي كامادا هدف التقدم لفرانكفورت بتسديدة أرضية سكنت يمين الحارس.

وفي الدقيقة 76 سجل كولو مواني هدف فرانكفورت الثالث، وانفرد بصدارة هدافي كأس ألمانيا الموسم الجاري برصيد 6 أهداف.

وقبل 8 دقائق على نهاية سجل ميليوت هدف تقليص الفارق لشتوتجارت واستعادة الآمال لكنه لم يكن كافيا ليتأهل فرانكفورت للنهائي للمرة التاسعة في تاريخه.

فرانكفورت كأس ألمانيا شتوتجارت
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