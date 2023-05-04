كأس ألمانيا – فرانكفورت إلى النهائي بفوز شاق على شتوتجارت

تأهل إينتراخت فرانكفورت إلى نهائي كأس ألمانيا بعد الفوز على شتوتجارت بنتيجة 3-2 في نصف النهائي.

وسيلتقي فرانكفورت مع لايبزج في المباراة النهائية يوم 3 يونيو المقبل على الملعب الأولمبي في برلين.

وتأهل لايبزج للنهائي بعد فوز ساحق على فرايبورج بنتيجة 5-1 في نصف النهائي الأول.

وتقدم تياجو توماس لشتوتجارت في الدقيقة 18 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

⚽️ تياجو توماس يقتنص اول أهداف شتوتجارت من تسديدة قوية ⏲️ الدقيقة 18#شتوتجارت 1 × 0 #إينتراخت_فرانكفورت نصف نهائي 🏆 #كأس_ألمانيا 🇩🇪 pic.twitter.com/P3P3D2HfbX — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) May 3, 2023

شوط أول انتهى بتقدم شتوتجارت بهدف دون مقابل.

انتظر فرانفكورت حتى الدقيقة 51 من عمر اللقاء ورد بهدف المدافع إيفان نيديكا الذي سدد من داخل المنطقة بعد عرضية راندال كولو مواني مسجلا هدف التعادل.

⚽️ فرانكفورت يعادل النتيجة بهد إنديكا بعد مجهود جماعي رائع ⏲️ الدقيقة 51#شتوتجارت 1 × 1 #إينتراخت_فرانكفورت نصف نهائي 🏆 #كأس_ألمانيا 🇩🇪 pic.twitter.com/bT345PyHfg — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) May 3, 2023

بعد 4 دقائق سجل الياباني داتشي كامادا هدف التقدم لفرانكفورت بتسديدة أرضية سكنت يمين الحارس.

⚽️ كامادا يضع فرانكفورت في المقدمة بهدف رائع من خارج المنطقة ⏲️ الدقيقة 55#شتوتجارت 1 × 2 #إينتراخت_فرانكفورت نصف نهائي 🏆 #كأس_ألمانيا 🇩🇪 pic.twitter.com/21m5EVKUGp — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) May 3, 2023

وفي الدقيقة 76 سجل كولو مواني هدف فرانكفورت الثالث، وانفرد بصدارة هدافي كأس ألمانيا الموسم الجاري برصيد 6 أهداف.

⚽️ كولو مواني يعزز تقدم فرانكفورت بهدف ثالث من علامة الجزاء ⏲️ الدقيقة 76#شتوتجارت 1 × 3 #إينتراخت_فرانكفورت نصف نهائي 🏆 #كأس_ألمانيا 🇩🇪 pic.twitter.com/yJTqx90OQc — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) May 3, 2023

وقبل 8 دقائق على نهاية سجل ميليوت هدف تقليص الفارق لشتوتجارت واستعادة الآمال لكنه لم يكن كافيا ليتأهل فرانكفورت للنهائي للمرة التاسعة في تاريخه.