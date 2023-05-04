أتليتكو مدريد يكتسح قادش بخماسية ويخطف المركز الثاني من ريال مدريد

الخميس، 04 مايو 2023 - 01:10

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد

اكتسح أتليتكو مدريد منافسه قادش بخمسة أهداف لهدف مساء أمس الأربعاء في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وأقيمت المباراة في معقل الأتليتي، واندا ميتروبوليتانو.

افتتح أنطوان جريزمان أهداف المباراة في الدقيقة الثانية.

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وعاد اللاعب الفرنسي وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 27.

وسجل ألفارو موراتا الهدف الثالث للأتليتي في الدقيقة 49.

وأحرز يانيك كاراسكو الهدف الرابع لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

وقلص شوكو لوزانو النتيجة بهدف أول لقادش في الدقيقة 72.

لكن بعد دقيقة سجل ناهويل مواليا الهدف الخامس لفريق المدرب دييجو سيميوني.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الأتليتي لـ69 نقطة ليحتل المركز الثاني ويجعل ريال مدريد يهبط للمركز الثالث بفارق نقطة.

فيما تجمد رصيد قادش عند 35 نقطة يحتل بهم المركز الـ15.

أتليتكو مدريد قادش جريزمان
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