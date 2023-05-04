هاني سعيد: نعاني من إرهاق قبل السوبر.. ولن أتحدث مع اللاعبين عن أهمية اللقاء

قال هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز إن فريقه يعاني من إرهاق كبير قبل خوض لقاء السوبر ضد لأهلي جراء السفر من جنوب إفريقيا لمصر ثم للإمارات.

وتحدث هاني سعيد عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "نعاني من إرهاق كبير جدا لأن طائرتنا في جنوب إفريقيا تأجلت وانتظرنا ليوم للقدوم إلى مصر".

وواصل "وبعد وصولنا فجرا إلى مصر بدأت الأنباء تزداد حول احتمالية مشاركتنا في لقاء السوبر وعرفنا بعد ذلك اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في المباراة".

وأردف "لدينا ثقة في اللاعبين في اللعب حتى في ظل معاناتنا من الإرهاق ولا توجد مشكلة لدينا في اللعب".

وعن حديثه مع اللاعبين عن أهمية المباراة قال هاني سعيد: "هناك مباريات لا تحتاج لحديث لأن اللاعبين يعرفون أهمية المباراة ولم أتحدث معهم كثيرا ولن أتحدث كثيرا حتى المباراة".

وكان بيراميدز يتواجد في جنوب إفريقيا للقاء مارومو جالانتس وخسر بهدف دون رد في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويقام لقاء السوبر في ملعب محمد بن زايد يوم الجمعة المقبلة ضد الأهلي.