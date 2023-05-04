تيك توك تتيح لمستخدميها مشاهدة السوبر المصري

الخميس، 04 مايو 2023 - 00:54

كتب : FilGoal

شراكة تيك توك - الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا

أعلنت منصة "تيك توك" - منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة عالميا- عن إذاعة البث المباشر لمباراة كأس السوبر المصري، ليكون متاح متابعة المباراة أو مشاهدة مقاطع منها عبر هاشتاج #السوبر_المصري و#SuperCupAD.

كما تذاع المباراة مباشرة على حساب ONTime Sports على المنصة، بحيث يتمكن جميع المستخدمين من مشاهدة المباراة على أجهزتهم المحمولة من أي مكان.

وينطلق اللقاء بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز يوم 5 مايو الجاري على ملعب استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

أخبار متعلقة:
"ليس حفيظ دراجي".. تعرف على زياد دكروري صاحب أشهر تريند على تيك توك "تيك توك" تشارك مستخدميها أهم فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية عبر 3 هاشتاجات الشراكة مع يويفا تحول تيك توك لموطن عشاق كرة القدم خلال يورو 2020 تيك توك وكرة القدم قصة رائعة مازالت في البداية.. والشراكة مع يويفا أكبر دليل

ويستحوذ المحتوى الرياضي على "تيك توك" على اهتمام كثير من المستخدمين، حيث حصد المحتوى الخاص بالأندية الرياضية مليارات المشاهدات، إذ حاز هاشتاج الأهلي على أكثر من 15 مليار مشاهدة وهاشتاج بيراميدز على 354 مليون مشاهدة، وهاشتاج الزمالك على 6 مليارات مشاهدة.

وأصبحت تيك توك ملتقى عشاق الرياضة، خاصة كرة القدم، والذين يرغبون في مشاهدة المباريات ومعرفة أخبار الرياضة ومشاركة آرائهم وتوقعاتهم على المنصة من خلال هاشتاج #السوبر_المصري الذي حاز على نحو 81 مليون مشاهدة.

يأتي ذلك في إطار حرص "تيك توك" على إثراء المحتوى الرياضي على المنصة، التي تضم جميع الأندية والمنظمين والمحللين، وفي مقدمتهم قناة أبو ظبي الرياضية التي يتابعها 2 مليون متابع، ومجلس أبو ظبي الرياضي، وحساب النادي الأهلي الذي يتابعه 3,3 مليون شخص، ونادي بيراميدز الذي يضم 261 ألف متابع والزمالك الذي يضم 321 ألف متابع.

يشار إلى أن منصة "تيك توك" تتصدر الفضاء الرقمي من حيث إقبال صناع المحتوى الرياضي على نشر آرائهم وأفكارهم، ومنهم أليسيا يانكون ومروان سري ومحمد هشام مُحرم الذين يشاركون تعليقاتهم على أحداث المباريات، ويشاركون توقعاتهم الرياضية وردود أفعالهم مع متابعيهم على المنصة، التي تحرص على توفير مساحة آمنة تتيح حرية التعبير لجميع المستخدمين.

بيراميدز الأهلي السوبر المصري تيك توك
نرشح لكم
هاني سعيد: نعاني من إرهاق قبل السوبر.. ولن أتحدث مع اللاعبين عن أهمية اللقاء كاف يخطر اتحاد الكرة بموعد قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد البدري: الأهلي أقرب من الترجي للفوز.. وكذلك أمام بيراميدز بعثة بيراميدز تصل الإمارات استعدادا للقاء السوبر أمام الأهلي شريف إكرامي يعلق على قرار إيقافه من قبل كاف بسبب المنشطات للمرة الرابعة.. محمد حمدي زكي رجل مباراة أسوان والمصري ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. حمدي زكي إلى المركز الثاني ويتخطى زيزو مران الأهلي – التدرب على ركلات الترجيح في يوم بدني للاعبين استعدادا للسوبر
أخر الأخبار
كأس ألمانيا – فرانكفورت إلى النهائي بفوز شاق على شتوتجارت ساعة | الكرة الأوروبية
أتليتكو مدريد يكتسح قادش بخماسية ويخطف المركز الثاني من ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
هاني سعيد: نعاني من إرهاق قبل السوبر.. ولن أتحدث مع اللاعبين عن أهمية اللقاء ساعة | الكرة المصرية
تيك توك تتيح لمستخدميها مشاهدة السوبر المصري ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط ضد بريست ويأزم موقفه في الدوري الفرنسي ساعة | المحترفون
كاف يخطر اتحاد الكرة بموعد قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد ساعة | منتخب مصر
البدري: الأهلي أقرب من الترجي للفوز.. وكذلك أمام بيراميدز ساعة | الكرة الإفريقية
الدوري الإيطالي – قبل موقعتي السبت.. إنتر ولاتسيو ينتصران وميلان وروما يتعادلان ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة