بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط ضد بريست ويأزم موقفه في الدوري الفرنسي

سقط نانت في فخ الخسارة بثنائية ضد ستاد بريست في لقاء مؤجل من الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

ولا زال نانت دون فوز في الدوري الفرنسي للمباراة العاشرة على التوالي حيث يعود آخر انتصار للفريق على حساب لوريان في الجولة 32 من المسابقة.

كما لم يحقق الأصفر الفوز خارج ميدانه في جميع المسابقات منذ فبراير الماضي عندما تفوق على أجاكسيو.

وتوقف رصيد نانت عند 32 نقطة في المركز السابع عشر هو أول المراكز التي يهبط صاحبها للدرجة الثانية الفرنسية.

فيما فض بريست الشراكة مع نانت ورفع رصيده لـ 35 نقطة مستفيدا من نتائجه الإيجابية مؤخرا وأصبح في المركز الرابع عشر.

وشارك مصطفى محمد في اللقاء كاملا منذ البداية.

وسدد الدولي المصري 4 مرات في المباراة منها 3 على المرمى، كما لمس الكرة 35 مرة وأكمل مراوغة صحيحة من أصل 3.

وفاز مصطفى بـصراعين أرضيين من أصل 7، وتحصل على خطأ لصالحه خلال اللقاء.

وسقط نانت بثنائية جاءت في الشوط الأول عن طريق الفرنسي جيريمي لو دوران في الدقيقة 18.

وأضاف ماتياس بيريرا لاجي في الدقيقة 35.

ورغم تغييرات نانت الهجومية تعرض الفريق لهزيمة جديدة ستؤثر على موقفه في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.