كاف يخطر اتحاد الكرة بموعد قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد

الخميس، 04 مايو 2023 - 00:50

كتب : أحمد الخولي

مصر الأولمبي

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نظيره المصري بموعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 تحت 23 سنة والتي ستقام في المغرب.

وأشار كاف إلى أن القرعة ستقام يوم الجمعة المقبلة وسوف تنطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتقرر سفر محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي إلى المغرب لحضور القرعة.

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وأشار حرب إلى أن منتخب مصر سيوضع على رأس مجموعة والمغرب على رأس واحدة أخرى، وكذلك غانا ومالي كل منهما سيكون في مجموعة منفصلة عن الآخر.

أما باقي المنتخبات الكونغو والنيجر والجابون وغينيا فسيتم توزيعهم وفقا للقرعة.

ويتأهل من كل مجموعة أول فريقين ويلعب المتصدر مع الوصيف ويصعد في النهاية أصحاب أول ثلاثة مراكز إلى أولمبياد باريس 2024.

مصر الأولمبي
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