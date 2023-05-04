البدري: الأهلي أقرب من الترجي للفوز.. وكذلك أمام بيراميدز

يؤمن حسام البدري المدير الفني للصفاقسي أن فريقه السابق الأهلي هو الأقرب للتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي.

وكان البدري قاد الصفاقسي للفوز على الترجي في مساء أمس الأربعاء في الجولة الخامسة من مرحلة تحديد البطل في الدوري التونسي.

وتحدث البدري عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "كمصري وبمنتهى الصراحة وكأهلاوي أتمنى فوز الأهلي وهو الأقرب، وأتحمل وجود ضغط علي بسبب تلك التصريحات".

وواصل "ستكون مباراة بين كبيرين في إفريقيا، الأهلي مستقر أكثر وقوامه لا يعاني من إصابات كثيرة على النقيض الترجي يعاني من إصابات للاعبين في غاية الأهمية قد تؤثر عليه".

واستدرك "لكنها ستظل مباراة صعبة ولا بد أن يتحلى الأهلي بالحذر وبالتأكيد جزء من تحضيراته للقاء سيتابع مباراتنا اليوم ضد الترجي إلى جانب مبارياتنا أخرى وأتمنى فوز الأهلي".

وعن رأيه في هوية الفائز بين الوداد وماميلودي صنداونز قال: "صنداونز الأفضل والأقرب للتأهل لكن مباراة الذهاب نتيجتها مؤثرة ولكن صنداونز أفضل فنيا حاليا لكن خبرة البطولات الإفريقية لها أهميتها كذلك وفي الماضي التقى الفريقان مجددا وفاز الوداد وقد تكون هناك مفاجآت".

وبسؤاله عن رأيه في الأقرب بين الأهلي الذي دربه من قبل أو بيراميدز الذي تولى منصب المدير الرياضي فيه للفوز بكأس السوبر المقبل قال: "تحليلا للناحية الفنية والنفسية ومن حيث القوام للفريقين فالأهلي أفضل حاليا".

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز الجمعة المقبلة في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.