الدوري الإيطالي – قبل موقعتي السبت.. إنتر ولاتسيو ينتصران وميلان وروما يتعادلان

الخميس، 04 مايو 2023 - 00:28

كتب : FilGoal

ميلان

انتصر إنتر ولاتسيو وتعادل ميلان وروما لحساب الجولة 33 من الدوري الإيطالي واشتعل صراع مقاعد دوري الأبطال قبل موقعتي يوم السبت المقبل.

فاكتسح إنتر مستضيفه فيرونا بسداسية وتفوق لاتسيو على ساسولو بنتيجة 2-0.

فيما فرط ميلان في نقطتين بالتعادل مع كريمونيسي، وعاد روما من خارج ميدانه بنقطة من مونزا.

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وسيلتقي ميلان ولاتسيو في الرابعة عصرا ثم روما وإنتر في السابعة مساء السبت المقبل لحساب الجولة 34 من المسابقة، وهو ما سيحدد بشكل أولي هوية المراكز الأوروبية المؤهلة لدوري الأبطال والدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وأصبح الترتيب الآن:

2- لاتسيو 63 نقطة من 33 مباراة

3- يوفنتوس 63 نقطة من 33 مباراة

4- إنتر 60 نقطة من 33 مباراة

5- أتالانتا 58 نقطة من 33 مباراة

6- ميلان 58 نقطة من 33 مباراة

7- روما 58 نقطة من 33 مباراة

وتتنافس 6 فرق على 3 مقاعد فقط لدوري الأبطال حيث ضمن نابولي مقعده بعدما أصبح في حاجة لنقطة واحدة لحسم لقب الدوري.

ميلان × كريمونيسي

في سان سيرو فشل ميلان في تحقيق الانتصار على الفريق العائد لأضواء الدوري الإيطالي بعدما تعادلا ذهابا 0-0.

سجل أليكسيس ساليميكريس هدفا في الدقيقة 11 ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

ورغم تغييرات ستيفانو بيولي بمشاركة رافائيل لياو وأوليفييه جيرو في الدقيقة 63 لتحقيق الفوز.

إلا أن ميلان تأخر بهدف ديفيد أوكيريكي في الدقيقة 77 الذي راوغ ثنائي دفاع ميلان وسدد على يمين مايك ماينيان مسجلا الهدف الأول للضيوف.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع سجل جونيور ميسياس هدفا من ركلة ثابتة مسجلا التعادل للروسونيري.

وبعد 3 دقائق أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه تشارلز بيكيل الذي ضرب ساندرو تونالي بالمرفق بدون كرة.

الدقائق الأخيرة مرت دون ليخطف كريمونيسي نقطة من فم ميلان في سان سيرو.

الفوز رفع رصيد ميلان لـ 58 نقطة سادسا.

بينما ظل كريمونيسي في المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة.

فيرونا × إنتر

على ملعب مارك أنطونيو بينتيجودي سجل إنتر سداسية في وجه هيلاس فيرونا.

الشوط الأول شهد 3 أهداف في 6 دقائق، أدلفو جايتش سجل في الدقيقة 31 هدفا عكسيا، تبعه هاكان تشالهان أوجلو ثم إدين دجيكو بهدفين في الدقيقتين 36 و37.

وفي الدقيقة 55 أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الرابع للنيراتزوري.

ثم تبعه بعد 6 دقائق بهدف خامس في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سجل لاوتارو مارتينيز الهدف السادس.

وأصبح إنتر رابعا برصيد 58 نقطة، بينما ظل فيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

لاتسيو × ساسولو

في الأولمبيكو تقدم النسور بهدف تشيرو إيموبيلي بهدف مبكر في الدقيقة السابعة ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

وبعد مرور ربع ساعة على بداية اللقاء سجل فيليبي أندرسون هدف التقدم للاتسيو.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سجل توما باسيتش هدف تأكيد الانتصار.

وعاد لاتسيو للانتصارات والوصافة برصيد 64 نقطة.

فيما توقف رصيد ساسولو عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.

مونزا × روما

ستيفان الشعراوي تقدم لروما في ملعب مونزا في الدقيقة 24 مستفيدا من خطأ الحارس.

وفي الدقيقة 39 سجل لوكا كالديرولا هدف التعادل لأصحاب الأرض.

نقطة التعادل جعلت روما دون فوز للمباراة الثالثة تواليا في المركز السابع.

بينما أصبح مونزا عاشرا برصيد 45 نقطة.

ميلان إنتر الدوري الإيطالي لاتسيو روما
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