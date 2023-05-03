للمرة الرابعة.. محمد حمدي زكي رجل مباراة أسوان والمصري

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 22:54

كتب : FilGoal

أسوان - محمد حمدي زكي

حصد محمد حمدي زكي مهاجم أسوان جائزة رجل مباراة أسوان والمصري لحساب الجولة 27 من الدوري.

وانتصر أسوان بنتيجة 3-1 على المصري في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب.

وسجل حمدي زكي ثنائية بقميص أسوان ضد المصري قاد من خلالها زهرة الجنوب للفوز بنتيجة 3-1.

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وللمرة الثانية يسجل زكي ثنائية في الدوري الموسم الحالي بعدما فعلها من قبل ضد سموحة في الدور الأول.

وفاز حمدي زكي بالجائزة للمرة الرابعة هذا الموسم كأكثر من فاز بها من زهرة الجنوب.

ماذا قدم حمدي زكي ضد المصري؟

دقائق: 90

أهداف: 2

تسديدات: 6

تمريرات صحيحة: 11 من 17

دقة تمريرات: 65%

فوز بصراعات ثنائية: 3 من 9

الفوز هو الأول لـ أسوان بعد غياب الفوز لـ 6 مباريات. لينتصر أسوان على المصري ذهابا وإيابا لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الممتاز.

من جهة أخرى، استمر غياب الفوز عن المصري للمباراة الثالثة في الدوري بعد خسارة أمام الإسماعيلي، وتعادل مع البنك الأهلي.

ورفع أسوان رصيده إلى 31 نقطة مرتقيا للمركز الـ11، فيما تجمد رصيد المصري عند 36 نقطة في المركز السابع.

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