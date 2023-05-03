بعد موسم واحد فقط.. موسيماني يحلق بـ الأهلي إلى الدوري السعودي

عاد أهلي جدة إلى الدوري السعودي رسميا عقب فوزه اليوم الأربعاء على منافسه هجر بهدفين لهدف.

وفاز الأهلي على مضيفه هجر في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة 30 من دوري الدرجة الأولى السعودي.

افتتح حسن هاشم العلي أهداف المباراة للأهلي في الدقيقة 45.

وأدرك جان مارك ماكوسو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ومن ركلة جزاء خطف رياض بودبوز الفوز لفريق المدرب بيتسو موسيماني.

بتلك النتيجة وصل رصيد الأهلي إلى 65 نقطة يتصدر بهم الترتيب بفارق ثلاث نقاط ولقاء أقل من ملاحقه الأخدود.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز في دوري الدرجة الأولى السعودي للدوري الممتاز.

وكان الهبوط الذي حدث بنهاية الموسم الماضي هو الأول في تاريخ الأهلي للدرجة الأولى.

لكن مازال ينافس الأهلي نظيره الأخدود على لقب دوري الدرجة الأولى الذي لم يُحسم حتى الآن.

ويعد الأهلي خامس أكثر المتوجين بالدوري السعودي في تاريخه بواقع ثلاثة ألقاب بعد الهلال (18 بطولة) والنصر (9 ألقاب) والاتحاد (8 ألقاب) والشباب (6 ألقاب).

وكان الأهلي توج باللقب آخر مرة في موسم 2015-2016.