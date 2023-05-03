يوفنتوس يعلن إصابة دي تشيليو بقطع في الرباط الصليبي

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 22:29

كتب : FilGoal

دي تشيليو - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إصابة لاعبه ماتيا دي تشيليو بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأوضح النادي أن اللاعب سيخضع للجراحة خلال الأيام المقبلة.

وبذلك انتهى موسم الظهير الإيطالي والذي خرج مصابا في الدقيقة 32 من عمر اللقاء الذي التقى فيه البيانكونيري مع ليتشي لحساب الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

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وسبق أن غاب دي تشيليو عن 11 مباراة في الدوري الإيطالي بالدور الأول بسبب إصابة في الركبة.

الظهير البالغ 30 عاما خاض الموسم الجاري 24 مباراة في جميع المسابقات.

ولم ينته موسم البيانكونيري بعد إذ ينافس على مقاعد دوري أبطال أوروبا من خلال الدوري الإيطالي.

الفوز على ليتشي رفع رصيد يوفنتوس إلى 63 نقطة في المركز الثاني بشكل مؤقت.

وكذلك سيلتقي إشبيلية الإسباني في نصف نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل.

ماتيا دي تشيليو يوفنتوس الدوري الإيطالي
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