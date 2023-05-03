يوفنتوس يعلن إصابة دي تشيليو بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إصابة لاعبه ماتيا دي تشيليو بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأوضح النادي أن اللاعب سيخضع للجراحة خلال الأيام المقبلة.

وبذلك انتهى موسم الظهير الإيطالي والذي خرج مصابا في الدقيقة 32 من عمر اللقاء الذي التقى فيه البيانكونيري مع ليتشي لحساب الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

Le condizioni di Mattia De Sciglio — JuventusFC (@juventusfc) May 3, 2023

وسبق أن غاب دي تشيليو عن 11 مباراة في الدوري الإيطالي بالدور الأول بسبب إصابة في الركبة.

الظهير البالغ 30 عاما خاض الموسم الجاري 24 مباراة في جميع المسابقات.

يوفنتوس يعلن إصابة دي شيليو في الرباط الصليبي وحاجته إلى إجراء جراحة pic.twitter.com/fiiM0VWY2G — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 3, 2023

ولم ينته موسم البيانكونيري بعد إذ ينافس على مقاعد دوري أبطال أوروبا من خلال الدوري الإيطالي.

الفوز على ليتشي رفع رصيد يوفنتوس إلى 63 نقطة في المركز الثاني بشكل مؤقت.

وكذلك سيلتقي إشبيلية الإسباني في نصف نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل.