ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. حمدي زكي إلى المركز الثاني ويتخطى زيزو

ارتقى محمد حمدي زكي للمركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023 بعدما سجل ثنائية ضد المصري.

وسجل حمدي زكي ثنائية بقميص أسوان ضد المصري قاد من خلالها زهرة الجنوب للفوز بنتيجة 3-1 في الجولة 27 من المسابقة.

وللمرة الثانية يسجل زكي ثنائية في الدوري الموسم الحالي بعدما فعلها من قبل ضد سموحة في الدور الأول.

وتعادل حمدي زكي بنفس الرصيد مع أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة.

ولا يزال الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد هدافا للدوري المصري برصيد 13 هدفا.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن؟

1 كريستوفاو مابولولو (الاتحاد) – 13 هدفا

2 محمد حمدي زكي (أسوان) – 10 أهداف

3 أحمد الشيخ (غزل المحلة) – 10 أهداف

4 أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – 9 أهداف

5 رفيق كابو (إنبي) – 8 أهداف

6 رزقي حمرون (فاركو) – 8 أهداف

7 محمد شريف (الأهلي) – 8 أهداف

8 حسام حسن (سموحة) – 7 أهداف

8 جون أوكلي (المقاولون العرب) – 7 أهداف

8 أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) – 7 أهداف

8 جيروم بواتينج (سموحة) – 7 أهداف