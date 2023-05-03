مران الأهلي – التدرب على ركلات الترجيح في يوم بدني للاعبين استعدادا للسوبر

خاض لاعبو الأهلي فقرة للتدرب على ركلات الترجيح خلال المران الذي أقيم اليوم الأربعاء.

ويخوض الأهلي تدريباته في ملعب الكريكت بمدينة أبو ظبي في الإمارات استعدادا للقاء بيراميدز في كأس السوبر المصري.

وحرص مارسيل كولر مدرب الأهلي على الاجتماع باللاعبين لـ15 دقيقة لشرح ما يريد تنفيذه في المران.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية متنوعة في المران استمرت لـ50 دقيقة.

وتنطلق المباراة يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي ومحمد البوشي وأمير محروس.

وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن تعيين محمود البنا حكما لمباراة السوبر.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم اللقاء: محمود البنا

مساعد أول: هاني عبد الفتاح

مساعد ثان: أحمد توفيق طلب

حكم رابع من دولة الإمارات

ويقود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR طاقم تحكيم إماراتي طبقا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.