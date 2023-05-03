مران الأهلي – التدرب على ركلات الترجيح في يوم بدني للاعبين استعدادا للسوبر

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 22:10

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي الأول في الإمارات - أحمد قندوسي

خاض لاعبو الأهلي فقرة للتدرب على ركلات الترجيح خلال المران الذي أقيم اليوم الأربعاء.

ويخوض الأهلي تدريباته في ملعب الكريكت بمدينة أبو ظبي في الإمارات استعدادا للقاء بيراميدز في كأس السوبر المصري.

وحرص مارسيل كولر مدرب الأهلي على الاجتماع باللاعبين لـ15 دقيقة لشرح ما يريد تنفيذه في المران.

أخبار متعلقة:
انتصر ذهابا وإيابا لأول مرة.. أسوان يقلب تأخره لفوز على المصري بثلاثية بمشاركة حجازي وطارق.. التعاون يُسقط اتحاد جدة ويشعل صراع صدارة الدوري السعودي فوت ميركاتو: الخطوة الأولى.. سان جيرمان بدأ المفاوضات مع مورينيو

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية متنوعة في المران استمرت لـ50 دقيقة.

وتنطلق المباراة يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي ومحمد البوشي وأمير محروس.

وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن تعيين محمود البنا حكما لمباراة السوبر.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم اللقاء: محمود البنا

مساعد أول: هاني عبد الفتاح

مساعد ثان: أحمد توفيق طلب

حكم رابع من دولة الإمارات

ويقود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR طاقم تحكيم إماراتي طبقا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.

الأهلي بيراميدز
نرشح لكم
شريف إكرامي يعلق على قرار إيقافه من قبل كاف بسبب المنشطات للمرة الرابعة.. محمد حمدي زكي رجل مباراة أسوان والمصري ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. حمدي زكي إلى المركز الثاني ويتخطى زيزو انتصر ذهابا وإيابا لأول مرة.. أسوان يقلب تأخره لفوز على المصري بثلاثية قمصان: الأهلي وبيراميدز كتاب مفتوح لبعضهما.. وغيرنا استعداداتنا للسوبر بعثة بيراميدز تسافر إلى الإمارات من أجل خوض كأس السوبر أمام الأهلي مصدر من بيراميدز لـ في الجول: كاف قرر إيقاف إكرامي لمدة شهرين انتهت الدوري المصري – أسوان (3)-(1) المصري.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
شريف إكرامي يعلق على قرار إيقافه من قبل كاف بسبب المنشطات 20 دقيقة | الدوري المصري
للمرة الرابعة.. محمد حمدي زكي رجل مباراة أسوان والمصري 25 دقيقة | الدوري المصري
بعد موسم واحد فقط.. موسيماني يحلق بـ الأهلي إلى الدوري السعودي 48 دقيقة | السعودية
يوفنتوس يعلن إصابة دي تشيليو بقطع في الرباط الصليبي 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. حمدي زكي إلى المركز الثاني ويتخطى زيزو 59 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – التدرب على ركلات الترجيح في يوم بدني للاعبين استعدادا للسوبر ساعة | الكرة المصرية
انتصر ذهابا وإيابا لأول مرة.. أسوان يقلب تأخره لفوز على المصري بثلاثية ساعة | الدوري المصري
الدوري الإيطالي - يوفنتوس وأتالانتا ينتصران ويشعلان صراع مقاعد الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة