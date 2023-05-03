انتصر ذهابا وإيابا لأول مرة.. أسوان يقلب تأخره لفوز على المصري بثلاثية

حول أسوان تأخره أمام المصري بهدف إلى فوز بثلاثة. فوز جعل أسوان ينتصر على المصري ذهابا وإيابا في الدوري لأول مرة في التاريخ.

فاز أسوان على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

سجل محمد عبد اللطيف "حريندو" هدف المصري، فيما سجل محمد حمدي زكي هدفين، وبلال السيد هدف لـ أسوان.

الفوز هو الأول لـ أسوان بعد غياب الفوز لـ 6 مباريات. لينتصر أسوان على المصري ذهابا وإيابا لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الممتاز.

من جهة أخرى، استمر غياب الفوز عن المصري للمباراة الثالثة في الدوري بعد خسارة أمام الإسماعيلي، وتعادل مع البنك الأهلي.

ورفع أسوان رصيده إلى 31 نقطة مرتقيا للمركز الـ11، فيما تجمد رصيد المصري عند 36 نقطة في المركز السابع.

التشكيل

دخل المصري اللقاء مثقلا بالغيابات. فبدأ عبده يحيى كمهاجم صريح بدلا من مروان حمدي المصاب.

وتواجد عبد الرحيم دغموم كصانع ألعاب بجانب رجب عمران، ومحمد عبد اللطيف "جريندو" في غياب إلياس الجلاسي للإصاب كذلك.

على الجهة الأخرى، بدأ محمد حمدي زكي بجانب حسام عرفات في هجوم أسوان.

📋 غياب الجلاسي لأول مرة منذ فبراير.. وعبده يقود هجوم المصري، وحسام عرفات يقود هجوم أسوان بجوار محمد حمدي زكي. 🟢🔵#في_الدوري pic.twitter.com/RjXX9ZxrrD — FilGoal (@FilGoal) May 3, 2023

وصف المباراة

بدأ المصري المباراة بقوة، فكاد يتقدم في الدقيقة الأولى. عرضية من عمرو السعداوي ينقذها المدافع قبل رأس جريندو ويتابعها رجب عمران بتصويبة قوق المرمى.

أسوان رد في الدقيقة الثانية بعد انطلاقة من عماد فتحي على الجهة اليسرى وتمريرة إلى بلال السيد الذي يسدد فوق المرمى بقليل.

وهاجم المصري مجددا في الدقيقة الرابعة وتبادل رائع للكرة بين عبده يحيى وعبد الرحيم دغموم، لينفرد الجزائري ويسدد في المرمى، لكن تصطدم بالمدافع والقائم الأيمن وتبتعد عن المرمى.

مجموعة أهداف

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الـ13. بينية رائعة من دغموم إلى جريندو الذي تحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة من الحارس عمرو حسام.

جريندو سجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى، ليتقدم المصري بهدف.

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جوووووووول 🔥⚽ محمد جريندو يسجل الهدف الأول للمصري في مرمى أسوان من علامة الجزاء#ONTime_Sports pic.twitter.com/d4b3rWIV9n — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 3, 2023

ورد أسوان سريعا وبقوة، فتحصل أحمد خالد على ركلة جزاء في الدقيقة الـ20 بعد تصويبة في يد أحمد عماد، ليحتسبها إبراهيم نور الدين ركلة جزاء.

محمد حمدي زكي سجل ركلة الجزاء بنجاح في مرمى عصام ثروت مسجلا التعادل.

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جوووووووول 🔥⚽ محمد حمدي زكي يعادل النتيجة لأسوان أمام المصري بعد تنفيد مميز لركلة جزاء#ONTime_Sports pic.twitter.com/XcKTLrWxZf — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 3, 2023

ولم تنته متاعب المصري هنا، فتعرض عبد الرحيم دغموم لإصابة عضلية في الدقيقة الـ28، ليشارك حسن علي بدلا منه.

وحاول إسلام عطية إدراك التعادل في الدقيقة الـ36 بتصويبة قوية مرت فوق المرمى بقليل.

عودة أسوان اكتملت بهدف ثان في الدقيقة الـ38. تبادل رائع للكرة بين حمدي زكي وأحمد خالد، لينفرد حمدي زكي من منتصف الملعب ويسجل الثاني بين قدمي عصام ثروت.

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بتصويبة بين قدمي الحارس 🔥⚽ محمد حمدي زكي يسجل الهدف الثاني لأسوان في مرمى المصري #ONTime_Sports pic.twitter.com/XsiGt0nrOT — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 3, 2023

هدف هو العاشر لـ محمد حمدي زكي هذا الموسم، كثاني هدافي الدوري خلف كريستور مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري.

ولم تتوقف انتفاضة أسوان هنا، فأدرك التماسيح الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع. عرضية من أحمد خالد أيضا، يتابعها بلال السيد بملسة في المرمى. هدف هو الأول لـ بلال السيد في الدوري المصري، ولينتهي الشوط الأول بتقدم أسوان بثلاثية.

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هجمة مرتدة مثالية وإنهاء مميز 🔥⚽ بلال السيد يسجل الهدف الثالث لأسوان في مرمى المصري #ONTime_Sports pic.twitter.com/zRZhVDnuEL — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 3, 2023

الشوط الثاني

حسام حسن بدأ الشوط الثاني بتبديلين. شارك عدنان عثمان ومحمد الفيومي بدلا من رجب عمران، وأحمد عماد.

لاعبو المصري حاولوا الهجوم لكن على استحياء. فسدد الفيومي في الدقيقة الـ70 لكن في يد الحارس.

واضطر حسام حسن لإجراء تبديلين جديدين من الشباب في الدقيقة الـ73. شارك حسام حسن، وعمرو المرسي بدلا من عماد الدين بوبكر، وإسلام عطية.

أيمن الرمادي رد بتبديل أول في الدقيقة الـ74. شارك محمد فهمي بدلا من حسام عرفات.

واستمرت محاولات المصري في الدقيقة الـ81 بتصويبة من إسلام أبو سليمة، لكن ضعيفة في يد عمرو حسام.

وتدخل الرمادي مجددا في الدقيقة الـ83 بدخول أحمد أشرف بدلا من بلال السيد في ثاني تبديلات أسوان.

أسوان كاد يستغل اندفاع المصري الهجومي ويسجل الرابع في الدقيقة الـ84 حين انفرد محمد حمدي زكي، لكنه سدد وتصدى لها عصام ثروت إلى ركنية.

وكانت آخر تبديلات أسوان في الدقيقة الـ88 بدخول الحسيني سمير، ومحمد مرسي، وأحمد حمودي بدلا من عماد فتحي، وأحمد خالد، ومحمد حمدي زكي.

جريندو حاول مجددا في الدقيقة الـ89 حين توغل وسدد بيسراه لكن فوق المرمى بقليل.

وجاءت آخر المحاولات في الدقيقة الـ93. تصويبة من عبده يحيى وكالعادة في يد عمرو حسام، لينتهي اللقاء بفوز أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد أسوان إلى 31 نقطة مرتقيا للمركز الـ11، فيما تجمد رصيد المصري عند 36 نقطة في المركز السابع.